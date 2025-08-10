Patat, Cavello y Baldo sumaron buenos puntos en el Rally de San Francisco

San Francisco. Los pilotos de nuestra zona que participan del Rally Corodobés obtuvieron buenos resultados en el Rally de esta ciudad.

Miguel Patat fue segundo en la MR, Santiago Cavello arribó tercero en la N2 y Santiago Baldo quedó cuarto en la R5.

Luego de su suspensión por la lluvia, la prueba se corrió este fin de semana por caminos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Germán Hubmann/Andrés Schwander (Skoda Fabia Rally2) lograron la primera victoria con un auto de la máxima divisional en la 6ª fecha del campeonato de Rally Cordobés corrido el sábado y el domingo.

Una nutrida concurrencia presenció las pruebas especiales que conformaron el programa de actividades, quienes aprovecharon dos jornada a pleno sol.

