Continúa la Copa Oro de la Liga Regional Colón

Se jugó la segunda fecha del Clausura de la Liga Regional ColónDEPORTE11 de agosto de 2025
En Primera División, Bochas Sport Club ganó un emotivo partido y Sp.. Tirolesa derrotó a la A.A Falucho por la mínima diferencia.
Las categorías formativas, como cada sábado, se vieron las caras en este torneo promocional.DEPORTE11 de agosto de 2025
Toda la zona. El sábado se jugó la primera fecha de la Copa Oro 2025 de la Liga Regional Colón, torneo del Campeonato “Adrián García” para las categorías formativas en el que participan algunos clubes asociados a la entidad junto a invitados que se sumaron a esta edición 2025.
Los resultados del fin de semana en las distintas divisiones fueron estos:
Cuarta
Alianza 2
Colón de Villa del Totoral 1
Juventud Agraria Colón 4
La Vida 1
Sp. Forchieri 1
Sp. Tirolesa 1
Quilmes 1
Los Halcones 1
Quinta
Bochas Sport Club 1
Salsipuedes 1
Alianza 0
Colón de Villa del Totoral 1
Juventud Agraria Colón 5
La Vida 0
Quilmes 0
Los Halcones 1
Sexta
Bochas Sport Club 1
Salsipuedes 0
Alianza 1
Colón de Villa del Totoral 1
Juventud Agraria Colón 2
La Vida 6
Sp. Forchieri 0
Sp. Tirolesa 0
Deportivo Colón 0
Quirquinchos Verdes 1
Quilmes 0
Los Halcones 1
Séptima
Alianza 0
Colón de Villa del Totoral 4
Juventud Agraria Colón 3
La Vida 0
Sp. Forchieri 1
Sp. Tirolesa 2
Deportivo Colón 3
Quirquinchos Verdes 2
Octava
Bochas Sport Club -
Salsipuedes -
Deportivo Colón 0
Quirquinchos Verdes 2
Cebollitas
A.A. Falucho 3
Santa Elena 0
11-08-2025
Recibió la distinción durante su presentación en la ciudad de Córdoba, organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia.
Se pueden anotar hasta el viernes, inclusive. También están a la venta las entradas anticipadas y los paquetes corporativos.
Lo dijo Martín Llaryora en la apertura del primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba. El Gobernador llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que consideró pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo.
En sus categorías, fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Luego de su suspensión por la lluvia, la prueba se corrió este fin de semana.
Miguel Cavatorta, directivo del club, disertará este lunes, en el auditorio de la Sociedad Rural, sobre liderazgo y comunicación La actividad es gratuita y está dirigida a dirigentes, entrenadores, profesores y público en general.