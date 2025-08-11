Continúa la Copa Oro de la Liga Regional Colón

Las categorías formativas, como cada sábado, se vieron las caras en este torneo promocional.

DEPORTE11 de agosto de 2025
Toda la zona. El sábado se jugó la primera fecha de la Copa Oro 2025 de la Liga Regional Colón, torneo del Campeonato “Adrián García” para las categorías formativas en el que participan algunos clubes asociados a la entidad junto a invitados que se sumaron a esta edición 2025.

Los resultados del fin de semana en las distintas divisiones fueron estos:

 

Cuarta

Alianza                                     2

Colón de Villa del Totoral     1

  Juventud Agraria Colón      4

  La Vida                                  1

Sp. Forchieri                          1

Sp. Tirolesa                            1

  Quilmes                               1

  Los Halcones                      1

 

Quinta

Bochas Sport Club                  1

Salsipuedes                             1

  Alianza                                   0

  Colón de Villa del Totoral   1

Juventud Agraria Colón        5

La Vida                                    0

  Quilmes                                0

  Los Halcones                       1

 

Sexta

Bochas Sport Club                  1

Salsipuedes                             0

  Alianza                                   1

  Colón de Villa del Totoral   1

Juventud Agraria Colón         2

La Vida                                     6

  Sp. Forchieri                         0

  Sp. Tirolesa                           0

Deportivo  Colón                   0

Quirquinchos Verdes           1

  Quilmes                                0

  Los Halcones                      1

 

Séptima

Alianza                                     0

Colón de Villa del Totoral     4

  Juventud Agraria Colón      3

  La Vida                                  0

Sp. Forchieri                          1

Sp. Tirolesa                           2

  Deportivo  Colón               3

  Quirquinchos Verdes       2

 

Octava

Bochas Sport Club                 -

Salsipuedes                            -

  Deportivo  Colón                0

  Quirquinchos Verdes        2

 

Cebollitas

A.A. Falucho                        3

Santa Elena                         0

11-08-2025

