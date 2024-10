Jesús María. El Concejo Deliberante de la ciudad incluyó en los temas a tratar en la sesión de esta semana la modificación de la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo.

Es que la Dra. Betiana Fernández, nueva secretaria de Gobierno que lleva en funciones una semana, propuso en un proyecto el traspaso a su órbita de la Dirección de Políticas Sociales y Coordinación, que estaba en la Secretaría de Promoción Humana, área en la que se desempeñó anteriormente. También volvería a tener bajo su responsabilidad el área de Juventud.

En contrapartida, las áreas de Cultura y Deporte, que estaban en la Secretaría de Gobierno, pasarían a la Secretaría de Promoción Humana con el objetivo de equilibrar las secretarías y trabajar la participación ciudadana vinculada a las políticas sociales, haciendo hincapié en el trabajo territorial para que sean más sustentables sobre una base de redes comunitarias.

¿Quién es Betiana Fernández?

La nueva Secretaria de Gobierno es Abogada y trabaja en la Municipalidad hace casi cinco años.

“Por ahí hago el chiste de que no duermo en Jesús María, pero vivo la mayor parte del día en Jesús María. Yo inicié mi trabajo en esta ciudad siendo Asesora Letrada de Picat porque me enteré que buscaban alguien para ese cargo y presenté mi curriculum; tenía experiencia en asesorar empresas vinculadas a servicios, también trabajé en la Legislatura provincial como asesora legal y técnica y siempre tuve alguna inquietud política”, se autodefine.

Y añade: “Partí de un trabajo con un rol técnico, como fue lo propuesto desde la Asesoría, y a partir de ahí me fui entusiasmando con la cercanía con la gente, de interiorizarme con las problemáticas de Jesús María y con el compromiso que asumí con la sociedad. La verdad es que no pensaba cambiar de rol. Para mí fue sorpresivo que el intendente Federico Zárate me propusiera pasar a una secretaría y tener un rol más ejecutivo, pero me sentí preparada y que podía potenciar desde este rol lo que había aprendido y se había generado desde la Asesoría”.

Hay que decir que una de las gestiones exitosas de su gestión en la Asesoría Letrada y trascendente para la calidad de vida de muchos vecinos fue tramitar la regularización de los dominios de muchísimas familias de los barrios La Costanera y Sierras y Parque que, después de años, lograron tener la Escritura de sus casas.

La centralidad de la participación ciudadana.

La prioridad de la nueva Secretaria de Gobierno es “trabajar con un sentido de cercanía con el ciudadano y poder estar en contacto con las necesidades reales, más allá de los objetivos que tienen que ver con la transparencia y la eficiencia”, que también puede enfrentar desde lo técnico porque cuenta con las herramientas para hacerlo.

Además, considera que se debe “empezar a conciliar los datos de que disponemos con las decisiones que vamos tomando”. Esto es, bajar al territorio lo que figura en un Excel.

Sostiene: “Debemos trabajar mucho en todo tipo de propuestas que sean colaborativas, abriendo paso a una mayor sinergia entre lo público y lo privado. También trabajar con el vecino en que tiene que haber una conciencia de ida y vuelta y que, muchas veces, los recursos con los que cuenta el Estado no alcanzan para responder a los reclamos individuales. Por eso el trabajo en redes y empezar a dialogar más con los centros vecinales. En parte, por eso pasamos el área de Juventud, que estaba en Educación, al área de participación ciudadana, para empezar a escuchar a los jóvenes e incorporarlos a estas decisiones a ver si podemos generar modelos donde todas las voces sean escuchadas”.

Perfil Social.

El cambio de la estructura orgánica le devuelve a la Secretaría de Gobierno su perfil más tradicional: el trabajo social. ¿Cómo lo encarará en tiempos de mayores demandas y menores recursos?

“No me gusta hablar de asistencia porque me parece que hay que cambiar este concepto por uno de acompañamiento a personas que pueden estar pasando por necesidades sociales –dice Betiana Fernández-. Por eso ponemos el foco en acompañar, no desde el asistencialismo, sino desde la generación de cambios de conducta en la gente. La idea es salir de ese círculo de que Estado está sólo para dar y no para cambiar las realidades. También queremos generar una vinculación con la gente de Desarrollo Económico para que encuentren una fuente de ingresos y no quede sólo en darles un bolsón o un pasaje, porque la gente apela mucho a estos requerimientos puntuales; atrás viven una realidad que es lo que necesitamos que cambie. Queremos trabajar de una manera más eficiente, evitando una sobre intervención de la Municipalidad o un abordaje de manera segmentada. Cuando conocemos un problema convocamos a todos los actores que pueden tener un aporte significativo en la situación: tenemos muy buen trabajo en equipo y equipos técnicos muy interesantes”.

Este perfil debe compatibilizarse con la idea de un Estado eficiente, eje de gestión que marca el intendente Federico Zárate.

“En lo que a mí respecta, es seguir trabajando en algunas dimensiones que tienen que ver con la gobernanza entendida como continuar con estos procesos de simplificación administrativa, digitalización y modernización; también todo lo que tiene que ver con garantizar corredores seguros, potenciar y consolidar el centro de monitoreo porque también está todo lo que es Guardia Urbana; queremos hacer hincapié en trabajar sobre participación ciudadana y vinculación institucional”.

En el ítem de las vinculaciones tiene un desafío importante: la relación política con el Concejo Deliberante. Ese será otro tema, no menos complicado, pero con otro nivel de prioridad en el escenario general que vive el país.

