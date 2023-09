Macri en Jesús María: incidente con un comunicador y descargo de FM La Ronda

Jesús María. Mauricio Macri visitó esta ciudad. En la conferencia de prensa convocada por los organizadores de la llegada de ex Presidente se vivió una tensa situación con un comunicador de Radio La Ronda, de Colonia Caroya, quien le recordó el préstamo que tomó del FMI cuando era Presidente.

"No te voy a educar en una conferencia, no tenés solución”, le dijo el dirigente del PRO a Luis Sánchez.

Al finalizar la rueda de prensa, el trabajador de la prensa insistió con el tema y la seguridad de Macri, junto con la Policía, lo retiraron del recinto hasta que intervino Luis Juez.

El momento fue muy tenso, ya que dos efectivos impedían que Sánchez pudiera seguir a la comitiva, que se dirigía al bar Victorino, a media cuadra del cruce verbal.

Luego del episodio, Radio La Ronda emitió el siguiente comunicado:

"ANTE LOS HECHOS DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, SUCEDIDOS EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DE MAURICIO MACRI EN JESÚS MARÍA, QUEREMOS MANIFESTAR:

1. Concurrimos a la conferencia en cumplimiento de nuestra tarea como periodistas y respetuosamente preguntamos sobre lo que consideramos un hecho determinante que condiciona el presente y el futuro de nuestra Nación: la toma de deuda por parte del ex Presidente Mauricio Macri con en el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el valor de 57 mil millones de dólares. Que el show no nos tape lo que de verdad importa.

2. Un ex funcionario público tiene el deber de dar cuenta a la sociedad de las acciones que llevó adelante en su gobierno; la deuda es un hecho, aunque Mauricio Macri lo quiera negar. El mensaje para los trabajadores de la comunicación es explícito. Queda en evidencia que hay cosas sobre las que no se puede preguntar.

3. Esto no es nuevo, ya lo sabemos, pero nuestra tarea es seguir preguntando. Así lo hicimos y recibimos una respuesta descalificadora y violenta. “Upa, otra vez… pensé que ya lo habías aprendido a esta altura, porque, la verdad, que sigas repitiendo esa pavada que dicen estos señores que no pagaron un dólar”. “Estás muy mal informado, no te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada, no tenés solución.”

4. No podemos naturalizar este tipo de prácticas violentas: negar, mentir y agredir a un trabajador de prensa cuando la pregunta interpela las responsabilidades de los actos de gobierno. No se trata de a qué periodista o comunicador le tocó hoy; se trata de defender el derecho al acceso a la información de toda la sociedad.

5. Lamentamos que no se asuma la responsabilidad de los actos y repudiamos enérgicamente las agresiones recibidas por nuestro compañero por parte del ex Presidente y su entorno.

6. A esta hora nos preguntamos ¿qué hacemos con la violencia del poder?"

19/09/2023

Radio Comunitaria La Ronda - Colonia Caroya - Córdoba - Argentina.