Cómo elegir boletas y no morir en el intento

Toda la zona. Lo más complicado de las Elecciones PASO que se llevarán a cabo el domingo es la cantidad de boletas que habrá en el cuarto oscuro.

Esta característica de los comicios pueden llevar a confusiones a los electores y complicará sobremanera la tarea de los presidentes de mesa y fiscales partidarios a la hora de contar los votos y elaborar las planillas correspondientes.

Básicamente, las boletas tendrán cuatro tramos: en los dos primeros aparecen los precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación y a Parlamentarios del Mercosur titulares a nivel nacional.

En los segundos, habrá precandidatos a Diputados Nacionales que aspiran a representar a Córdoba en el Congreso de la Nación y a Parlamentarios del Mercosur a nivel regional.

Como si esto no fuera suficiente, hay partidos y alianzas que presentan precandidatos en unos tramos y en otros no. Y, a su vez, hay quienes tienen postulantes nacionales pero no armaron listas en la provincia.

Poniendo como ejemplo a las listas de las coaliciones mayoritarias, Juntos por el Cambio tiene dos listas con los cuatro tramos, pero hay una lista cordobesa que no lleva los de Presidente y Vice ni de Parlamentarios del Mercosur a nivel nacional.

En la otra vereda, Unión por la Patria tiene dos listas en las que lo único que cambia son los precandidatos a Presidente y Vice.

En conclusión, habrá 19 boletas con cuatro tramos, dos con tres tramos y 10 de dos tramos. Se podrá elegir la lista completa -de cuatro tramos- o combinar listas cortando por tramo. El voto será válido siempre y cuando los tramos sean de distintas categorías.

Los “locales”.

Cabe añadir que de nuestra zona hay dos precandidatos a Diputados Nacionales: Luis Picat encabeza la lista de La Fuerza del Cambio C, línea que impulsa a Patricia Bullrich y Luis Alfonso Petri para candidatos a Presidente y Vice; y Lucía Sánchez está quinta en la lista de precandidatos a Diputados Nacionales de Movimiento Libres del Sur.