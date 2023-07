El “médico trucho” del COE declaró este viernes y apuntó a Diego Almada

Río Cuarto. Este viernes comenzó en la Cámara Primera del Crimen de esta ciudad el juicio contra Ignacio Martín, el joven detenido en febrero del 2021 acusado de presentarse como médico durante el período más crítico de la ola de COVID-19.

El tristemente célebre “médico trucho” involucró con denuncias muy graves a sus superiores, entre ellos el Dr. Diego Almada, miembro del COE Córdoba.

El tribunal juzgará a Martín, de 21 años, por varios delitos: homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privada falsa, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.

La condena que le cabría es, como mínimo de ocho años de prisión.

Martín se atribuyó los hechos y apuntó a sus superiores del Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia, afirmando que sabían que no era médico. En este punto es donde involucró seriamente al médico de Jesús María: “Cuando llegamos a Río Cuarto, el Dr. Diego Almada nos ofrece a mi ex pareja (…) y a mí realizar unos sellos de la institución del Ministerio de Salud, cosa que yo acepté y de ahí sale el sello que dice Dr. Ignacio Nicolás Martín, COT (Centro de Operaciones Tácticas del COE)”.

Cabe recordar que usó una matrícula que, según declaró, “también me la brida él (Almada); yo me entero, cuando esto se hace público, a quien le pertenecía la matrícula; yo no sabía que le pertenecía a una doctora”.

Luego de aceptar que fue una negligencia suya tomar el cargo, sostuvo: “Me aseguraron que los que mandaban eran ellos, que no me iba a pasar nada, que no me iba a pasar nada y que siguiera trabajando como lo venía haciendo”.

Además de Almada, dijo que conocían de su situación el ex secretario de Salud de la Provincia, Pablo Carvajar, el secretario de Salud de Río Cuarto, Marcelo Ferrario y su subsecretario, Isaac Pérez Villareal.

La versión del acusado es que, ante la necesidad de personal que había en ese momento, lo presentaron ante estos últimos como “un voluntario de Córdoba que estaba flojo de papeles y que no era médico, pero que trabajaba muy bien”.

Más tarde, Almada y Ferrario lo designaron Jefe del COE, que por entonces no tenía ninguna estructura en Río Cuarto.

Habrá que esperar el descargo de Almada, si es que la Justicia no decide antes iniciar una investigación a partir de estas declaraciones. Y, para qué negarlo, este caso puede tener repercusiones políticas si se profundiza en este sentido.

Hay que decir, en favor de Almada, que no es la primera vez que Ignacio Martín se contradice y que en otras ocasiones apareció como un fabulador.

22-07-2023