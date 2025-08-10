Hubo dos incendios de campos en la zona

Toda la zona. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó que, debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta este lunes la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será muy alta.

Esto se debe a los bajos valores de humedad relativa, lo que incrementará la disponibilidad del combustible fino, como materiales vegetales de rápido secado, como hojas secas, ramas pequeñas y hierba, que se encienden fácilmente y se consumen rápidamente.

Bajo esta condición se recomienda reforzar las medidas preventivas de control.

En nuestra zona.

El sábado, a las 15:30, los bomberos voluntario de Jesús María fueron convocados a la esquinas de las calles 92 Y 132, en la zona rural de Colonia Caroya, para enfriar un lote incendiado. El encargado de una estancia le informó a la Policía que, por causas que desconocía, se había originado un foco de incendio en un lote de rastrojos de maíz, logrando sofocarlo. No obstante, se quemó una franja de 40 m de chala.

Más tarde, a las 18:50, en la zona rural entre General Paz y Colonia Tirolesa, por causas que se tratan de establecer, se produjo un foco de incendio de pastizales y rastrojos. Trabajaron en el lugar, bomberos voluntarios de Juárez Celman y Colonia Tirolesa, logrando la extinción del mismo. La quema habría afectado 1 hectárea, aproximadamente.

Cabe recordar que está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal.

Desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno, después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

Contactos de emergencia:

911. Policía de Córdoba.

0800 888 38346 (FUEGO). Call Center de Defensa Civil.

100. Bomberos Voluntarios. Cuarteles.

10-05-2025