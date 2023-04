Falta mantenimiento de las estaciones meteorológicas

Jesús María. El meteorólogo Rafael Di Marco, advirtió con preocupación que falla el mantenimiento de las estaciones meteorológicas de la Municipalidad de Jesús María.

“Estamos anticipando hace tiempo que viene un ‘Niño’ y le preguntaría a cualquiera, inclusive al intendente - Luis Picat - o a los que trabajan en la Municipalidad, si estamos haciendo algo para anticipar esa posible llegada del ‘Niño’ o todavía seguimos trabajando con la sequía”, cuestionó.

El fenómeno climatológico “El Niño” podría llegar con tormentas con abundante cantidad de agua.

Di Marco trabaja para el Observatorio Hidrometeorológico Provincial como controlador diario del estado de las 92 estaciones meteorológicas de cuencas altas denominadas Alert.

Entrevistado por FM Turismo Jesús María, explicó que su función es revisar digitalmente los dispositivos meteorológicos, informar a la autoridad competente si hay alguna falla y solicitar a Provincia que se realice la verificación de los soportes técnicos.

Pero su preocupación no se concentra en las estaciones bajo su responsabilidad, sino sobre las “estaciones que se han colocado de Nación, pedidas por la Municipalidad de Jesús María, sobre las cuales no se hacen los controles necesarios”.

“La estación meterológica de Obras Sanitarias manda mensajes a Defensa Civil que dicen ‘Sin datos’ porque no funciona”, ejemplificó, y ante esta constatación les informó de la situación a las autoridades municipales.

Además, indicó que hay estaciones en Santa Catalina que transmiten información cada 12 horas, cuando lo correcto sería cada 30 minutos o una hora: “Seguimos siendo siempre hermosos llegadores tarde (...) Nos gusta pedir cosas para decir que he- mos hecho, pero no hacemos lo que hay que hacer (...) La Municipalidad de Jesús María y la Nación, que son los propietarios, deben controlar. El problema es que ya hace varios años vengo diciendoselo. En Defensa Civil, en su momento, me dijeron ‘ya te llamo’ y desde intendencia también. La ultima charla fue hace cuatro, cinco meses”.

“El Comité de Cuencas Integrado, organizado por mí junto con Atilio Carignano – ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María-, debería tener todo ese ti-po de información; aparte de eso, la Municipalidad de Jesús María fue la que solicitó las estaciones meteorológicas de Nación para hacer una prevención y no las está controlando”, insistió.

“Lo dije en su momento y lo sigo diciendo: pretendo que a nadie le pase lo que nos pasó a nosotros como familia”, recordó en franca alusión al fallecimiento de su hija, Mariana, durante la crecida de los ríos serranos en el año 2015.

