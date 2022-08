Una denuncia contra un sumariante reactivó el pedido de una Unidad Judicial para Caroya

Una situación particular que se hizo pública, retomó el insistente pedido de toda la región para que Colonia Caroya tenga una Unidad Judicial.

El lunes 1º de agosto, el abogado Marcos Pereyra acompañó a la Comisaría a una de sus empleadas que acababa de sufrir el robo de un celular y se dio con que el Sumariante no se encontraba presente para tomar la denuncia.

Delante de los efectivos, llamó al Fiscal de Instrucción de Jesús María para pedirle explicaciones.

"A los segundos aparece el sumariante de pantalones cortos y zapatillas. Venía de jugar al fútbol", relató a los medios.

Según Pereyra, en esas condiciones le tomó testimonio pero le advirtió que lo denunciaría.

El viernes, en el marco de la visita del Administrador General del Poder Judicial a Colonia Caroya para ver la obra del nuevo Juzgado de Paz, la Presidenta del Colegio de Abogados de Jesús María, Dra. Marcela Colombo, volvió a reiterar el pedido de apertura de una Unidad Judicial.

"Si bien no depende del Administrador, cada vez que nos podamos hacer escuchar, hay que insistir con el tema", dijo.

"No puede ser que tengan que acudir a un abogado para que te tomen la denuncia como pasó esta semana. Pero no es solo eso: no hay agilidad en los trámites del sumario y en las instrucciones. Es una deuda pendiente. Los vecinos de esta zona tienen que ir a Jesús María y eso no es justo. Acá tienen que haber atención las 24 horas y no que te hagan volver al día siguiente", reflexionó.