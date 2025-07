Jesús María. El primer sábado de julio es el Día Internacional del Cooperativismo. Sobre el rol de estas empresas de la economía social y del Estado provincial en su acompañamiento e impulso, hablamos con el ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Gustavo Brandán.

¿Cómo vienen con las cooperativas en Córdoba? Es una novedad a nivel nacional que haya un Ministerio dedicado a la Economía Social.

Gustavo Brandán (GB): - Córdoba es la única provincia que tiene este Ministerio, que fue una promesa del gobernador Martín Llaryora en la campaña electoral, con la finalidad de fortalecer el cooperativismo y el mutualismo en la provincia, que en total tiene 1.800 cooperativas y mutuales de diferentes tipos de rubros, los que abarcan toda la vida de una persona. Y, sobre todo, para fortalecer la mirada del interior del interior.

Hoy, las cooperativas están presentes en los 427 pueblos y ciudades de la provincia y son un factor fundamental en el desarrollo de las economías regionales, de la cultura, del trabajo, de la obra pública, de los servicios. Por eso esta apuesta tan fuerte que nosotros tenemos, trabajando con cada institución.

Generalmente, cuando uno piensa en cooperativa, de inmediato relaciona el concepto con la cooperativa de servicios públicos de su lugar.

(GB): - El cooperativismo ofrece un montón de otros servicios. Por supuesto, hay 204 cooperativas de servicios públicos en la provincia, que abarcan el 70 por ciento del territorio provincial. Pero, aparte de eso, hay cooperativas agropecuarias, que son las más importantes en lo que es el volumen económico que manejan. Son muy importantes en la provincia. Tenemos también las cooperativas de trabajo, cooperativas culturales, cooperativas de emprendedores. Hay mucho emprendedurismo en las cooperativas, muchas mutuales.

Hay muchos clubes que tienen mutuales y que desarrollan lo que es el deporte, el consumo, la ayuda mutua, pero también hay experiencias muy interesantes en cooperativas culturales que abordan la temática de la discapacidad, por ejemplo. He visto experiencias que son realmente muy emotivas.

Vengo de ver, hace unos días, una cooperativa de Devoto donde todos los chicos y chicas con discapacidad del pueblo están aglutinados en una cooperativa que se dedica, a la mañana, a tareas de planificación, y a la tarde a todo lo que es economía circular, reciclado de cartón, de plástico. Y eso les alcanza para que cada uno tenga un ingreso económico por mes como corresponde. Y el sobrante de eso va para pagar un gabinete de profesionales que atienden todas las temáticas relacionadas con la discapacidad. Es un verdadero ejemplo de autogestión y también de un trabajo muy fuerte. Ahí ha jugado muy fuerte el padrinazgo de la otra cooperativa madre, la local, que ha sido la que ha creado esa dinámica. Y así como esta, hay muchísimas más.

En estos tiempos de tanto individualismo, instar a la población a que se junte, que haga una fortaleza de muchas debilidades no es nada fácil ni de sugerir.

(GB): - Sí, pero el ser humano es, por naturaleza, social. Esto de que el ser humano es individualista es moda. Son épocas. El ser humano nunca va a hacer solo. Por lo tanto, siempre va a estar relacionado con lo social. Y aparte, esto que ahora está de moda, de que nadie se salva solo, es una realidad. Hay épocas en la historia donde se ha promovido el individualismo, pero no dura mucho. Siempre se vuelve a la fuente; y la fuente es la organización comunitaria, social, democrática. Por eso creo que el cooperativismo siempre ha superado todas las crisis, todos los problemas, porque al tener un sistema de que sus conducciones son democráticas y las podés cambiar con el voto; eso le permite la continuidad y limpieza también.

¿Al Gobierno le resulta mucho más fácil encarar obras con las cooperativas que con los municipios o con la burocracia estatal?

(GB): - Por supuesto, porque las cooperativas y la mutuales son privadas. Eso es lo que la gente no entiende. Son privadas, entonces vos estás fortaleciendo la iniciativa privada. Con una empresa tiene dos grandes diferencias: primero, la organización directiva democrática: después otra cosa fundamental, que los recursos y las ganancias que tiene la cooperativa y la mutual quedan en el pueblo, no se va a otro lado. Entonces, se reinvierte en la economía regional, que también es muy importante.

Hay experiencias muy fuertes de eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una de las grandes exportadoras de dulce de leche que es cooperativa; una de las grandes exportadoras de leche es cooperativa; una de las grandes exportadoras de la mitad de los envases de plástico para leche, quesos y todo tipo de lácteos es cooperativa. Y así, otras experiencias que te puedo nombrar en otros rubros.

Y desde el Ministerio se han propuesto también trabajar en Obras Públicas, con el sector privado, con las Rurales, por ejemplo.

(GB): - Estamos atacando los problemas económicos de las zonas más empobrecidas. El Gobernador Llaryora, el 1 de febrero lanzó el Plan de Igualdad Territorial. que busca equilibrar la diferencia que tiene de crecimiento los Departamentos mayoritarios de Córdoba con el Noroeste, que sabemos que no son iguales. Para lograr que estén equilibrados, estén igualados al resto de la provincia hay que hacer políticas públicas que hagan que haya crecimiento. Por eso las sedes de la Universidad Provincial se están construyendo allí. Eso en materia educativa. En materia sanitaria, hay un refuerzo importante a la salud pública. En materia de infraestructura, un trabajo muy fuerte. Y en eso, como el Norte no tiene desarrolladas muchas instituciones, ha sido fundamental el aporte de las Sociedades Rurales, con las cuales hemos hecho una Mesa de Trabajo que está funcionando y que, la verdad que uno aprende muchísimo con ellos. Y hemos podido empezar a gestionar obras que parecían imposibles y que también, a veces, no se hacían porque no había el diálogo que tenía que haber. Y esa Mesa de Trabajo está logrando mucho. No solo en materia de obra pública, sino también en estrategias de política. Y yo creo que tenemos un largo camino para desarrollar. Pero ellos son aliados fundamentales para poder trabajar y llevar un progreso autonómico. Ahora estamos constituyendo, por ejemplo, una cooperativa para administrar el acueducto de Río Seco, un acueducto muy fuerte que permitirá mucho desarrollo en el sector agropecuario, pero necesitábamos darle ese formato para que lo puedan auto administrar. Y por eso también es muy importante tener el acompañamiento de las Sociedades Rurales, porque ellos también tienen una organización muy noble que nos permite a nosotros trabajar en conjunto y que la política llegue a todos los sectores.

Dentro de esta región, nos interesa particularmente Jesús María, Colonia Caroya. Sinsacate. ¿Qué tienen en carpeta para ellas?

(GB): - Esta zona tiene, en este momento, la mayor inversión en infraestructura de toda la historia. No hubo nunca un nivel de inversión en infraestructura como ahora. En Jesús María estamos con la obra de agua, junto con el municipio; es una obra histórica de casi mil millones de pesos para solucionar el problema de 11 barrios; será un antes y un después esa obra, gracias a un convenio que hizo el gobernador Martín Llaryora con el intendente Federico Zárate.

La obra de la ruta, el puente, el ensanche, son obras también muy fuertes. Las pasarelas que también van a unir las escuelas de los barrios con la Ruta 9. En Colonia Caroya también se está trabajando fuerte en lo que es el acceso Norte por Calle 10. En Colonia Vicente Agüero se hace una obra histórica de agua, que está pronto de inaugurarse. En Tinoco, pronto comienza la licitación de la obra del camino que va a terminar en Santa Rosa de Río Primero, lo cual abrirá un nuevo corredor. En General Paz llevamos adelante el cambio de todo el sistema de agua potable. Ahora estamos con un proyecto de fibra óptica para llevar también lo que es internet a todos estos rincones. Vamos a hacer obras de última milla en todos estos municipios. A Sinsacate le traemos la obra de gas para su polo industrial, igual que en Caroya, una obra muy importante de energía y de gas para el parque industrial. Así que creo que son obras que el Gobierno de Llaryora apuesta a que no sean obras en sí mismas, sino que haya la posibilidad de un desarrollo económico muy importante, sin perder de vista también la social. Por eso, esta semana le entregamos al Festival Nacional de Doma y Folklore, junto con la Cooperativa local, todo para que el festival tenga la infraestructura eléctrica acorde a los nuevos tiempos, con una inversión de casi 100 millones de pesos del Gobierno provincial.

No solamente es el cemento ni las obras que siempre vemos, de gas, de agua; también son obras con sentido social, porque es el Festival donde damos el impulso que tiene que tener el turismo, la economía regional, que cumple un rol fundamental para esto. Y además hay un nodo educativo, informativo y competitivo que estamos haciendo con la Cooperativa local y en la de Agua de Oro pronto vamos a tener otra escuela de cooperativismo. Vamos a desarrollar todo lo que es la educación cooperativa, las cooperativas escolares, con proyectos muy importantes. Te adelanto que vamos a tener un proyecto de biocombustible en una de las escuelas de la zona, con cooperativismo escolar, que creo que también va a ser un amplio después. El biocombustible es lo que se viene en materia energética, en materia de desarrollo. Ahí Córdoba tiene una apuesta fundamental.

Ojalá que no ocurra como en otros lugares, en otras zonas, pero estamos viendo que cada vez hay más gente desocupada y cada vez más personas se van cayendo del sistema. La constitución de cooperativas, juntarse para armar emprendimientos que tengan mercado, ¿qué apoyo tendrá?¿Cómo pueden hacer quienes necesiten información?

(GB): - Cualquier persona que quiera formar una cooperativa o mutual puede acercarse a nuestro Ministerio, en la calle 27 de Abril 172, de la ciudad de Córdoba. Nosotros allí fomentamos y hacemos todos los trámites para que ellos puedan cooperativizarse.

¿Cuál es el objetivo más importante que tienen en el cortísimo plazo?

(GB): - Sobre todo, trabajar mucho en la obra pública cooperativamente; creo que es fundamental asociar a los municipios y las cooperativas. Vamos a trabajar también con la idea de desarrollar un plan de vivienda. Eso está en la carpeta del Gobernador. Se viene trabajando y es importante porque hay una demanda grande en toda la provincia y en eso las cooperativas tienen un rol muy importante que cumplir. Y también creo que hay que trabajar mucho en Educación, que es la base de todo. Si nosotros logramos que en las escuelas podamos trabajar en esto, fomentar micro emprendimientos, oficios, creo que también en eso ayudamos a que la gente pueda sobrellevar la crisis de otra manera, más allá de que siempre la desocupación es un mal terrible y algo que tiene que doler a toda sociedad, porque sabemos que todos los planes que tienden a crear desocupación terminan mal. En la historia argentina todo eso ha terminado en problemas. Por eso esperemos que esto no ocurra.

