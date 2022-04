“Más que Precios Cuidados hay que tener costos cuidados”.

Jesús María. El secretario de Comercio del Ministerio de Industria Comercio y Minería de Córdoba, Juan Pablo Inglese, visitó este martes el Centro Comercial de Jesús María, donde fue recibido por sus autoridades.

“Tenemos una Mesa Mujer de la Córdoba Productiva que atiende las necesidades y acciones entre el sector público, privado y las mujeres industriales, emprendedoras, comerciantes; en el Mes de la Mujer, venimos a visitarlos, pero siempre es una buena excusa para tomar contacto con los centros comerciales que son quienes, día a día, les ponen el pecho a las demandas de los comerciantes y en este caso, en Jesús María, nos pondremos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la inclusión y la educación financiera para nuestros comerciantes, su profesionalización, lo que necesitan realmente en materia de comercialización y formación nuestros emprendedores, lo que tiene que ver con la inclusión digital, cómo los ayudamos a generar nuevos canales de comercialización digital que son complementarios al comercio físico y tomar contacto con emprendedores y pymes locales”, explicó.

Inglese dijo acerca del centro comercial local que es una institución “que trabaja mucho, conjuntamente con el municipio, con quien venimos desarrollando acciones, y donde la Provincia es un actor complementario a esta agenda que vienen desarrollando los gobiernos locales”.

Junto a los funcionarios de su secretaría que lo acompañaron, visitó varios comerciantes para escuchar sus demandas. A nivel general, estas pasan por el financiamiento, la educación financiera, la digitalización que ha generado ventas electrónicas en los horarios en que el comercio físico está cerrado.

El Secretario de Comercio de Córdoba aportó: “Si los acompañamos con herramientas que les permitan vender después de hora y acuerdos logísticos para reducir los costos de envío o financiamiento al consumidor a través de las tarjetas de crédito vamos a hacer que los comerciantes tengan un canal más de ventas fuerte”.

Acerca de la “guerra contra la inflación”, respondió que en Córdoba se libra con 3 mil productos cordobeses en las góndolas: “Esto ayuda a solucionar inconvenientes que haya, por ejemplo, en programas nacionales como Precios Cuidados o el problema de la carne que, muchas veces, se piensan en Buenos Aires, se concentran allí, pero están lejos de que lleguen al interior (...) Si no hay articulación entre la cadenas regionales es muy difícil que los productos lleguen a estos precios que se establecen. Para ayudar, tratamos de complementar estos productos con producción local y así reducimos costos logísticos, de producción”.

Y sentenció: “El ministro (Eduardo) Accastello le manifestó muchas veces al ministro (Matías) Kulfas que más que precios cuidados hay que tener costos cuidados”.

No obstante su verborragia, los comerciantes locales le facturaron que hacen promesa que no cumplen, como el proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto. Inglese se defendió: “Es una iniciativa que Jesús María la trabaja mucho a nivel local, municipal, pero que nosotros coordinamos fuertemente con la Fedecom. Este modelo no pasa solamente por una obra de infraestructura, sino que es una articulación entre todos los actores que incluye a la actividad cultural y deportiva, financiera, logística, en el marco de una identidad comercial, de un agenda de iniciativas”.

Puso como ejemplo Ofertón. “A esas iniciativas tenemos que replicarlas localmente”.

31-03-2022