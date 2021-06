Se jubiló la Dra. Javurek y se espera el anuncio sobre quién se pondrá al frente de Salud del municipio caroyense

Después de casi 35 años como médica, le llegó el momento de la jubilación a la Dra. Alejandra Javurek, quien hasta hoy fue la Subsecretaria de Salud de Colonia Caroya y estuvo al frente de las políticas sanitarias que se implementaron en la ciudad.

En un acto que se organizó en la Casa de la Historia, la Doctora se mostró muy emocionada por las muestras de cariño y agradecimiento que le expresaron en un sencillo acto que contó con la participación de todos sus compañeros, quienes la homenajearon con lágrimas en sus ojos.

El intendente Brandán fue el primero en hablar y, como pocas veces, emitió sus palabras con un nudo en la garganta.

“Quiero agradecerte Alejandra, por tu vocación de servicio, por tu humanidad, gracias por tus consejos, por la fortaleza en momentos difíciles, gracias por comprendernos y por tu entereza en todas esas noches difíciles de la pandemia, donde había que tomar decisiones difíciles y estuviste a la altura de las circunstancias como profesional y como ser humano”, expresó.

La propia Javurek retribuyó tanto afecto y ratificó su eterno amor por la salud pública.

“Fue un trabajo arduo, nadie sabía nada, las noches en vela que hemos pasado, afortunadamente ya contamos con un equipo de salud constituido, que fue un apoyo permanente en todo”, manifestó la profesional.

“Al equipo le voy a pedir algo muy especial, no se olviden que la salud pública es tener unas orejas muy grandes para escuchar las necesidades que tiene la población, no las que nosotros creemos que tienen, no lo olviden nunca, esa es la base de la atención primaria, la educación, el salir, estar con la gente”, manifestó frente a sus compañeros.

Además, pidió al Intendente que la nueva persona al frente de Salud sea del equipo que hoy está trabajando.

Brandán dijo que solo resta definir una situación contractual para anunciar al reemplazante de Javurek.

En las próximas horas el intendente Gustavo Brandán anunciará quién la sucederá en el cargo.