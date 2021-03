La Provincia y Colonia Vicente Agüero producirán plantines de algarrobo.

Colonia Vicente Agüero. En el marco de la Ley Agroforestal, la Comuna local recibió la visita de los Ing. Agr. Ricardo Renaudeau y Patricio Páez Morón, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba y del INTA, respectivamente.

La Comuna recibió un importante aporte de insumos: bandejas forestales y semillas de algarrobo blanco, caldén y algarrobo negro, para su multiplicación.

Con el trabajo de estas tres instituciones es posible realizar un gran aporte a un tema tan sensible como el ambiental.

“Esto será un gran avance para la Comuna de Vicente Agüero porque nosotros contamos con esta cámara de enraizamiento que hace tiempo que está funcionando; con el Ing. Patricio Páez Morón, nuestro asesor en estos temas, estamos en diálogo hace tiempo con la Secretaría de Agricultura de Córdoba, ofreciendo nuestras instalaciones para hacer una importante cantidad de plantas”, explicó el presidente de la Comuna, Gustavo Ripeloni.

Y añadió: “Lo principal es que vamos a poder darle trabajo a gente de la localidad. Tenemos pasantes que hacen el trabajo primario. Hoy estamos produciendo muy poco, pero con esto vamos a necesitar preparar más gente”.

EL Jefe del Area Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ricardo Renaudeau, recordó que el nódulo de la ley 10.467, que es el Programa Provincial Agroforestal, es que todos los productores agropecuarios tienen que tener un piso ambiental forestal en sus campos. El que no alcance ese piso forestal, que no es muy importante porque es del 2 al 5 por ciento de la superficie, si no ha conservado árboles a lo largo de la historia los tiene que plantar.

“A fin que esos productores que tienen que plantar árboles en sus campos puedan cumplir con la ley, estamos buscando en toda la provincia socios estratégicos que nos ayuden a producir estas plantas”, añadió.

La Comuna de Colonia Vicente Agüero, con su invernadero con mesa de cama caliente, ofrece una tecnología que supera la de un vivero común, que permite regular temperatura y humedad y de ese modo acelera los tiempos de producción de plantines.

Para Renaudeau, “replicar esto, desde el punto de vista de la inversión, para el Ministerio de Agricultura y Ganadería puede llegar a ser fácil, pero la experiencia que esta gente acumuló, no. Eso es muy valioso”.

Según Ripeloni, “la cámara hace la germinación de la semilla con un 95 por ciento de brotación positiva. Las plantas de monte son más difíciles de trabajar, pero ya probaron hacerlo y los resultados fueron óptimos”.

El Vivero Agroforestal de Puesto Viejo continuará con el proceso para que la planta llegue al productor en óptimas condiciones.

Cabe destacar que la ley no exige que todas sean plantas nativas. El productor puede elegir alguna especie que le dé frutos o le produzca madera (álamo, sauce, roble). Es que cualquier árbol cumple funciones ambientales.

En principio, harán una primera tanda de 20 mil algarrobos y durante el año esperan hacer, al menos, cuatro tandas.

“Nuestra finalidad no es recaudatoria, sino hacer un aporte; obviamente, queremos cubrir los gastos que tiene, y con la marcha del tiempo se verá”, agrega Ripeloni.

El vivero hoy cumple también una función social: “Hacemos la germinación de semillas de distintas verduras y los vecinos vienen y buscan su plantín sin costo, para alentar la huerta familiar”.

Plazos vencidos.

Hay pasos que hubo que cumplir y ya se han vencido. Al 30 de abril de 2019 todos los productores tenían que hacer una declaración jurada. Todavía hay quienes no lo hicieron. Al 30 de diciembre de 2020 tenían que cumplir con la presentación de los planes forestales, pero sólo lo han hecho 3 mil en toda la provincia.

Ahora están notificándolos y se empezarán a aplicar los procesos de infracción que la ley requiere, que es un recargo del 30 al 100 por ciento sobre el Impuesto Inmobiliario Rural. Pero los que cumplieron en tiempo y forma, este año tuvieron un beneficio del 5 por ciento en este impuesto.

Además, es un requisito para las Buenas Prácticas Agropecuarias cumplir con estos pasos de la ley.

05-03-2021