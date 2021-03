Carlos Ciprián habló ante el Concejo y expuso su plan de trabajo para 2021.

Sinsacate. El intendente Carlos Ciprián habló en el acto de apertura del Período Ordinario de Sesiones del Concejo Deliberante.

Dio un pormenorizado informe de los realizado en 2020, aún en contexto de pandemia, e hizo importantes anuncios.

Uno de los más importantes es que están próximos a comenzar la obra de gas natural en tres sectores del Bº San Isidro, las calles Figueroa Alcorta y Paso de las Calandrias y Altos de San Isidro.

También gestionaron ante ECOGAS las ampliaciones de obras en los barrios La Arbolada, La Arbolada Norte y, al Este del Camino Real, desde la calle Pedro Nóbile hasta la familia Micolini, incluyendo la calle Deogracio Roldán; y al Oeste, desde La Posta con una troncal hasta Bº Sueños de la Loma, y la calle Señora Minina, en Bº San Isidro.

En materia de infraestructura básica, también es importante lo realizado en materia de agua, ya que buscan, junto al Gobierno de la Provincia, nuevas fuentes de captación y formas de conducción. A la vez, avanzan en mejorar los análisis de agua de las actuales fuentes que proveen a la localidad.

Mejoramiento de calles.

Gran parte de los trabajos que se iniciarán en 2021 son en la red vial: gestionan el cordón cuneta en Bº Sueños de la Loma, mediante contribución y mejoras; le pidieron a la empresa Roggio que mejore banquinas y accesos desde la Ruta Nacional 9 a las calles Jorge Cadamuro, Armando Crucianelli y José Grión; pondrán en valor las colectoras de la Ruta Nacional 9 a través de un programa en elaboración para avanzar en ellas a lo largo de más de 12 kilómetros, a ambos la- dos de la arteria nacional; con fondos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación adoquinarán las calles 27 de Abril y Rivadavia, del Bº Ferreyra, con una inversión de 8,9 millones de pesos; seguirán la gestión para que asfalten la calle San Cayetano, que licitó oportunamente la Provincia; e irán avanzando en un esquema compartido de gastos -entre el municipio y los vecinos adyacentes- para adoquinar el Camino Real desde el Museo Nacional Posta de Sinsacate hasta el límite con Jesús María; están ejecutando la senda peatonal sobre el Camino Real para que los vecinos, principalmente del Bº Ferreyra, puedan transitar con mayor seguridad y comodidad por ese sector; en los próximos meses construirán sendas peatonales para resguardo y seguridad de los peatones.

Estas obras estarán acompañadas por nueva iluminación. Ya se han reemplazado numerosas luminarias por otras con tecnología LED y en los próximos días harán lo propio con el total de las luminarias de la Av. Leopoldo Reyna, desde el Camino Real hasta la Ruta Nacional 9.

Finalmente, en materia de nuevas obras, confirmó la instalación de 2 kilómetros de fibra óptica para llevar internet de calidad a los vecinos del paraje San Pablo. La obra será encarada por la Cooperativa de Servicios Públicos con fondos genuinos municipales. Beneficiará a 25 familias del sector.

Retoque en el Código Urbano.

Ciprián también anunció el comienzo de una modificación a la ordenanza urbanística “para renovarla y actualizarla a tiempos actuales, con necesidades totalmente nuevas, al igual que nuevas formas de fraccionamiento del suelo. En dicha urbanística dedicaremos un especial cuidado en todo lo referido a presentaciones de loteos, sus etapas y exigencias, en función a provisión de infraestructura, obras complementarias y demás requisitos”.

Relacionado a este tema, informó que han finalizado la digitalización de los planos catastrales, importante tarea que mejorará el manejo de la información y las estadísticas de la localidad. “Este avance, además nos permite encarar un sistema de G.I.S. (Sistema de información gráfica) que reúne, analiza y gestiona datos en forma de visualización gráfica a nivel avanzado; es sumamente importante a la hora de tomar decisiones, identificar problemas, establecer prioridades, monitorear cambios”, amplió el Intendente.

La esperanza en la vacuna.

Entre los desafíos en el corto plazo, el Intendente puso en relieve “concretar la campaña de vacunaciones en Sinsacate, para lo cual estamos preparados desde hace semanas”.

“Para recibir esta formidable herramienta de defensa, adicionamos el salón municipal, lo dotamos de computadoras y wifi, adquirimos freezer y grupo electrógeno nuevos, nuestro equipo de salud diseñó y ejecutará un sistema de vacunación sin precedentes”.

Números auspiciosos.

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Sinsacate está trabajando en la refuncionalización y puesta en valor de la página web. Incorporará información sobre las cuentas corrientes tributarias y canales de pago digitales. 

También eliminarán las notificaciones en papel.

Ciprián dijo con orgullo: “Cerramos el año con un superávit de 10,14 millones de pesos, habiendo invertido más de 35 millones de pesos en bienes de capital durante el 2020”.

Finalmente, anunció la creación del Tribunal Administrativo de Faltas municipal, “necesario para solucionar conflictos que se presentan con los vecinos; creemos que es la mejor herramienta para resolverlos”.

“Sé que en ciertas ocasiones he sido obsesivo con algunas cuestiones. Sé que en algunos momentos he tirado de la cuerda hasta el límite, soy consciente de que en algún momento me abandonó la paciencia, aun así, no me soltaron la mano y esto debo agradecerlo a todos mis colaboradores, secretarios, directores, personal administrativo, de salud, los capataces de las distintas áreas personal de maestranza y de manera especial al Honorable Consejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas”, concluyó el intendente Carlos Ciprián.

03-03-2021