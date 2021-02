Mujeres de Colonia Caroya denuncian que hay un abusador sexual.

Colonia Caroya. Este miércoles, un grupos de vecinas de esta ciudad que se presenta como Mujeres organizadas de Colonia Caroya envió a los medios de comunicación locales una carta en la que sostienen “la integridad física de las mujeres de nuestra ciudad peligra ante la amenaza de un sujeto que irrumpe en domicilios particulares y abusa sexualmente de sus víctimas”.

“Al contrario de lo que se informó en los medios, este sujeto no es un simple mirón”, sostienen.

En el párrafo más contundente de la carta dicen: “Es un abusador sexual. Llamemos a las cosas por su nombre: una persona que irrumpe en una vivienda para manosear, masturbarse y observar a una persona que duerme es un abusador sexual. Y si bien la situación nos genera miedo, creemos oportuno hablar para concientizar sobre lo grave que es esta situación”.

Las Mujeres organizadas de Colonia Caroya afirman que, hace 15 años, la Policía se negaba a tomar denuncias y hoy está sucediendo lo mismo: “Se habla muy laxamente de ‘varios casos’, de ‘mujeres atemorizadas’, de ‘depravado’. Pero no se trata el tema con la seriedad correspondiente. Nadie ofrece contención, seguridad, ni escucha a las víctimas de este abusador”.

“Nos vemos obligadas a preguntarnos si la población no estaría más aterrorizada si se tratara de una ola de robos –continúan-. Es decir, si lo que peligrara fueran posesiones materiales y no la integridad física y psicológica de las mujeres. Quizás, entonces la respuesta sería otra. O mejor dicho: habría una respuesta. El mayor problema que tenemos hoy es que nadie responde, no se investiga la identidad de este sujeto ni su accionar. No nos extraña”.

En la carta, estas vecinas sugieren aumentar los cuidados, mantener las máximas medidas de seguridad en los hogares, hacer todo lo que se pueda para evitar que “nuestra privacidad sea invadida por este abusador”.

Y concluyen: “Pero también insistamos en que las instituciones hagan algo. Pedimos que tomen las denuncias, investiguen y brinden contención a las mujeres que son atacadas por este sujeto. Dejemos de minimizar, las cosas por su nombre. En las calles de Colonia Caroya anda suelto un abusador sexual y ya es hora de actuar al respecto”.

