"Hoy los jinetes tienen una doble protección con los seguros de vida"

En conferencia de prensa, la presidente en funciones, Marcela Durán, y el Secretario General, Dr. Juan López, hablaron sobre diferentes temas tras la muerte del jinete Cossutta.

Sobre la decisión de no suspender la noche:

"Hay que tomar decisiones porque la fiesta fue planificada y hay muchos compromisos. La Comisión decidió suspender el espectáculo de campo, pero no el escenario porque hay contratos asumidos".

Las buenas prácticas de la doma:

Sin acercamiento con los proteccionistas:

"Estamos convencidos que no hay que hablar de maltrato sino de bienestar. Sabemos que es una actividad riesgosa. Con los grupos proteccionistas estamos con dos posturas muy alejadas. Nosotros hemos mejorado cuestiones para reducir eventualidades. Han sido muy lamentables algunas opiniones que se han dado en estas últimas horas. Ellos no aceptan ni el fallo de la Justicia que avala la jineteada. No quieren escuchar nuestras razones".