El talento local sale a escena: más de 200 vecinos cierran el año de talleres culturales
Jesús María. La Municipalidad realizará el cierre anual de sus Talleres Culturales, una propuesta que durante el año reunió a más de 200 vecinos en espacios de formación y expresión artística, con más de 13 disciplinas.
Las actividades se desarrollarán en dos jornadas, con muestras abiertas a la comunidad para compartir el trabajo y los aprendizajes de los participantes.
- Viernes 27 de noviembre, a las 19:30, en el Museo de la Ciudad (Ingeniero Olmos 454):
Se presentarán los trabajos realizados en los talleres de Expresión Artística y Pintura, a cargo de la profesora Jimena Rearte.
Además, habrá una lectura de los escritos producidos por los alumnos del Taller de Escritura Creativa, a cargo de la Prof. Eliana Castañares.
- Sábado 28 de noviembre, a las 17, en Doña Pipa (Pedro Oñate 245):
Se realizará la audición de los talleres de música y una muestra de danzas folklóricas, con presentaciones en vivo de los alumnos.
Participarán los talleres de violín, ukelele y teclado, a cargo de Marcelo Tauro; guitarra criolla y teclado, con Julio Pérez; folklore, con Mabel Rojas; guitarra eléctrica y bajo, dictados por Adrián Quinteros; y percusión, a cargo de Maxi Suárez.
26-11-2026