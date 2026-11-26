Jesús María. La Municipalidad realizará el cierre anual de sus Talleres Culturales, una propuesta que durante el año reunió a más de 200 vecinos en espacios de formación y expresión artística, con más de 13 disciplinas.

Las actividades se desarrollarán en dos jornadas, con muestras abiertas a la comunidad para compartir el trabajo y los aprendizajes de los participantes.

Viernes 27 de noviembre, a las 19:30, en el Museo de la Ciudad (Ingeniero Olmos 454):

Se presentarán los trabajos realizados en los talleres de Expresión Artística y Pintura, a cargo de la profesora Jimena Rearte.

Además, habrá una lectura de los escritos producidos por los alumnos del Taller de Escritura Creativa, a cargo de la Prof. Eliana Castañares.

Sábado 28 de noviembre, a las 17, en Doña Pipa (Pedro Oñate 245):

Se realizará la audición de los talleres de música y una muestra de danzas folklóricas, con presentaciones en vivo de los alumnos.

Participarán los talleres de violín, ukelele y teclado, a cargo de Marcelo Tauro; guitarra criolla y teclado, con Julio Pérez; folklore, con Mabel Rojas; guitarra eléctrica y bajo, dictados por Adrián Quinteros; y percusión, a cargo de Maxi Suárez.

26-11-2026