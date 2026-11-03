La banda Planetas Errantes está ternada en los Premios CIEyA

Colonia Caroya. La banda local Planetas Errantes quedó ternada en una de las categorías de los Premios CIEyA, en su sexta edición. La votación es online.

Organizados por la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA), estos premios reconocen y acompañan el crecimiento de la música cordobesa.

La banda, integrada por Nicolás Bulacio, Diego Villalba y Roy Arrascaeta, está nominada en dos categorías:

“Portada de Álbum del año”. Entre las opciones disponibles en la web se puede elegir “En la sien de Planetas Errantes / por Yamila Arrascaeta".

“Banda Pop Revelación”, entre cinco grupos postulados. Competirán con: Tomás Blanch, El Cofla, Buji Molas y Juan Cruz Caos. En esta categoría, en 2025 ganó Wanda Jael.

Las votaciones están habilitadas hasta el 18 de noviembre a través de https://premioscieya.com.ar.

03-11-2026