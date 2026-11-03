Dan una capacitación 100% gratuita para carnicerías de Jesús María y la región

Jesús María. Este miércoles comienza el Programa de Profesionalización del Comercio Minorista de Carnes, una capacitación dictada por AgroGlobal, con herramientas prácticas para mejorar la gestión y rentabilidad del negocio.

Se abordarán temas como costos y rendimiento por corte, reducción de mermas, calidad y conservación, marketing y técnicas de venta.

Además, habrá actividades prácticas de desposte en planta y análisis sensorial de carnes y cocción.

Dura seis encuentros: tres son presenciales y tres virtuales. Se dictarán del 4 de noviembre al 16 de diciembre, los días miércoles, de 14 a 16. Son apenas 3 horas por semana para mejorar numerosos aspectos de la actividad.

Algunos de los ejes serán:

Costos y rendimiento: Entender mejor el costo por corte, el rendimiento y las mermas para tomar decisiones con más información.

Calidad y manipulación: Reconocer factores que inciden en la calidad de la carne y reforzar prácticas de conservación, envasado e higiene.

Mostrador y venta: Mejorar la presentación, la exhibición y el asesoramiento al cliente; pensar oportunidades de venta complementaria.

Gestión del negocio: Ordenar preguntas clave sobre procesos, personal, compras, pérdidas y prioridades de mejora.

Formación aplicable: Acceder a módulos técnicos, materiales de apoyo, campus virtual, evaluaciones y certificado al completar el trayecto.

Acompañamiento técnico: Al finalizar la etapa formativa, posibilidad de postularse a la consultoría técnica, con selección por mérito y cupos limitados; no se debe presentar como un beneficio automático para todos.

Las inscripciones son en https://forms.gle/Et5N7AvLEnyUJ5Cw6

03-11-2026