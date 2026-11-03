Arranca INNOVA Caroya 2026: herramientas para potenciar tu negocio

Colonia Caroya. La Municipalidad lanza una nueva edición del Programa Innova Caroya, el ciclo de capacitación gratuito para emprendedores y comerciantes de la ciudad que estén dando sus primeros pasos o al frente de un negocio con años de trayectoria.

Durante cuatro encuentros, se brindarán aspectos clave para fortalecer el modelo de negocio, el mercado, las ventas y los números, apoyándose en cada etapa en herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que agilizan el trabajo y suman una mirada extra.

Estos encuentros serán los jueves 5, 12 y 26 de noviembre y el 3 y 10 de diciembre.

Las primeras cuatro jornadas permitirán el desarrollo de los módulos de la capacitación. En todos los casos, la clase comienza a las 19, en la Escuela PROA.

Las temáticas son “Modelo de negocio”, “Mercado y producto”, “Comercialización y marketing” y “Costos, precios e inversión”.

El 10 de diciembre se hará el cierre del ciclo con entrega de certificados.

Las inscripciones se receptan en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KitAVuK3HYj1uJ7uFrHf4lMoJf3XMvzGRwZl3o-31ZTqTg/viewform

03-11-2026