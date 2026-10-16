Los vecinos de B° Latinoamérica hicieron numerosos reclamos a los concejales

Jesús María. El Concejo Deliberante de la ciudad sesionó en el CEDER, en el marco del programa el “Concejo en los Barrios”. Allí trató los temas incluidos en el orden del día del Cuerpo y escuchó las demandas de vecinos de los barrios 17 de Octubre, Latinoamérica y Bulgheroni.

Quienes viven en B° 17 de Octubre lamentaron no tener constituido el Centro Vecinal para canalizar sus reclamos y proyectos, ya que la comisión que había renunció y no se llamó más a su conformación.

“No sé a quién tenemos que acudir porque, estamos como que a la deriva, como que cada vecino hace lo suyo, o que cada uno reclama”, dijo una de las vecinas presentes.

Sus reclamos fueron de situaciones cotidianas sobre las cuales no obtienen respuesta oficial, como conocer cuándo se hace el barrido de las cunetas o qué normas están vigentes con respecto a la limpieza de las veredas con agua.

Una ex integrante de la comisión contó que renunció porque no tenían el apodo de la Municipalidad. “Todos los lunes, que era el día que yo trabajaba, me llegaba a la Municipalidad con las cosas que me decían, los reclamos”, añadió.

La iluminación de la plaza, el desmalezado en la época de lluvias, la poda de sus árboles, el estado de los bancos, fueron algunas de las demandas reiteradas. “Tuvimos una reunión con el señor Zarate y nos prometió las luces; según él, estaba toda la iluminación de la plaza, solamente tenían que ir a colocar los focos, todos nuevos; y tenían los moldes de los bancos; en febrero se van cumplir dos años de esa promesa y no hay ningún foco nuevo”, añadieron.

En las plazas también hay peleas frecuentes entre jóvenes, manadas de motocicletas con escapes adulterados, merodeo, y no se toman medidas.

“Soy vecina de este barrio hace 27 o 28 años; hacíamos eventos los fines de año, grandísimos, y pedimos apoyo a la Municipalidad; nada, no hay plata”, consignó una de las presentes.

“Si no tenemos el apoyo de la Municipalidad, ningún vecino tiene ganas de hacerlo por el barrio”, concluyó.

La falta de participación es un tema preocupante. Por ejemplo, en el grupo del Whatsapp son 180 los integrantes, pero si organizan una reunión de vecinos para convocar a la Comisión no va nadie. “El vecino se quiere mover, quiere que uno se mueva por todo el barrio”, opinó una ex dirigente barrial.

Otra sostuvo que el problema es que “no se resuelve nada”. Alumbrado, pérdidas de agua, bolsas con residuos en algunas calles, ruidos molestos, falta de cámaras de seguridad, escasa presencia policial, excesivas demoras en las respuestas de Ojos en Alerta, fueron algunos de los reclamos que se escucharon en poco más de dos horas de reunión.

Otro común denominador es la falta de respuesta y atención por parte de los funcionarios municipales. “Me parece que estaría buenísimo una reunión con cada representante de cada secretaría y que digan cuáles son los puntos que resuelve cada uno”, sugirió una de las vecinas en el cierre de la discusión.

16-10-2026