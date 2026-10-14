Hubo tres hechos de tránsito con lesionados en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Dos hechos de tránsito se registraron este martes en esta ciudad.

Alrededor de las 11:30, en la intersección de Av. San Martín y Calle 9, una mujer de 58 años que circulaba en una motocicleta Gilera Smash 125 cc perdió el control del rodado al realizar una maniobra y cayó sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que le diagnosticó politraumatismos en el brazo y la pierna izquierda, siendo trasladada al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor valoración médica.

A la tarde, cerca de las 18, colisionaron en la esquina de las calles 124 y 68, un Renault Logan y un Fiat Palio, conducidos por un joven de 18 años y una mujer de 37 años, provocando que el Fiat Palio volcara.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que asistió a ambos conductores y los trasladó al Hospital de Jesús María con diferentes traumatismos, para una mejor valoración médica.

En tanto, este miércoles alrededor de las 11, por causas que se tratan de establecer se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Don Bosco y Calle 19, entre una VW Amarok, conducida por un hombre de 54 años, y una motocicleta Guerrero Day 70, conducida por una mujer de 72 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada al Sanatorio Caroya, con politraumatismos.

14-10-2026