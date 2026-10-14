Bochas inicia su primera gira por Santa Fe

Colonia Caroya. Bochas Básketbol comienza su participación en la Liga Argentina de Básquet. El equipo de Jeremías Musina enfrentará este jueves a Unión y el sábado a Santa Paula de Gálvez.

Este miércoles, a las 20:30, el equipo realizará el reconocimiento del estadio Ángel P. Malvicino, escenario del encuentro ante Unión.

Los dos partidos se disputarán a las 21:30 y se pueden seguir en vivo a través de Básquet Pass TV.

14-10-2026