Bochas inicia su primera gira por Santa Fe

Hubo tres hechos de tránsito con lesionados en Colonia Caroya14 de octubre de 2026
Fueron en las intersecciones de Av. San Martín y Calle 9, Don Bosco y Calle 19 y de las calles 124 y 68. Este último terminó con un auto volcado en la calzada.
Colonia Caroya. Bochas Básketbol comienza su participación en la Liga Argentina de Básquet. El equipo de Jeremías Musina enfrentará este jueves a Unión y el sábado a Santa Paula de Gálvez.
Este miércoles, a las 20:30, el equipo realizará el reconocimiento del estadio Ángel P. Malvicino, escenario del encuentro ante Unión.
Los dos partidos se disputarán a las 21:30 y se pueden seguir en vivo a través de Básquet Pass TV.
14-10-2026