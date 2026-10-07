Luguis fue distinguido en la noche de los Premios a la Producción 2026

Córdoba. El gobernador Martín Llaryora encabezó la primera edición de los Premios a la Producción 2026, un reconocimiento a quienes producen, comercian, innovan, investigan y emprenden en la provincia.

El encuentro se realizó en el Teatro del Libertador General San Martín y reunió a representantes de la industria, el comercio, la ciencia, la innovación, las PyMEs y los parques industriales.

Este nuevo reconocimiento que otorga el Gobierno de Córdoba pone en valor las historias de innovación, trayectoria, crecimiento, sostenibilidad y generación de empleo provenientes de distintos sectores de toda la provincia.

Al destacar el rol del sector productivo en el desarrollo provincial, el gobernador Martin Llaryora remarcó que la generación de empleo constituye uno de los principales objetivos de la gestión y que para alcanzarlo es necesario sostener una política activa de acompañamiento a quienes invierten y producen.

Bajo el concepto “Valor con impulso cordobés”, la iniciativa, a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, busca ampliar anteriores distinciones vinculadas a los sectores industrial y comercial, incorporando nuevas categorías para reflejar la diversidad de actores que forman parte de la producción cordobesa.

En este marco, Librerías y Jugueterías Lugui’S fue distinguido en el rubro “Comercio Joven Interior”, por su consolidación como comercio multiproducto de referencia en Colonia Caroya y su fuerte arraigo local.

Cabe recordar que este emprendimiento familiar cuenta con dos locales en la ciudad donde nació y dos más en Jesús María.

El resto de los reconocidos:

Parque Industrial San Francisco – Compromiso con la Sostenibilidad Industrial y Social: por su trayectoria de más de 55 años.

Biofeed Tech – Empresa Innovadora: por su desarrollo como empresa de base tecnológica surgida de la ciencia profunda y la transferencia tecnológica entre CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Luciana Beladelli (CEPROCOR) – Mejor Vinculador Científico-Tecnológico.

PyME Indama – PyME Destacada: por integrar innovación, conocimiento, producción y articulación con el entramado industrial cordobés.

Sostenibilidad Ambiental: por su trabajo de evaluación y validación de impactos en materia de gobernanza, trabajadores, ambiente, comunidades y clientes.

QHOM Technologies S.A. – Innovación y Emprendedor Industrial: por el desarrollo de VigilAR, una plataforma de vigilancia electrónica desarrollada en Córdoba.

MAP Sociedad Anónima – Calidad: por el desarrollo de MAPing Hub, una plataforma que reúne soluciones para necesidades de planta, ingeniería y gestión.

CNH Industrial Argentina S.A. – Universidad Católica de Córdoba – Asociatividad y Desarrollo Industrial: por su modelo de articulación universidad-empresa para transformar capacidades científicas y tecnológicas en innovación y desarrollo productivo.

Prodeman – Trayectoria Productiva: por su trayectoria desde 1984 en la producción, procesamiento y exportación de alimentos, con presencia en mercados internacionales.

Ferniplast – Comercio Electrónico Capital: por trasladar su modelo comercial al entorno digital y conectar su red de sucursales con las compras online.

BECK – Comercio Electrónico Interior: por desarrollar un modelo de venta digital mayorista y minorista con alcance regional y nacional.

Doteria – Comercio Joven Capital: por incorporar tecnología de vending a la comercialización de carne y modernizar el comercio minorista local.

Productos Plin – Comercio del Año Capital: por su trayectoria familiar de tres generaciones y su consolidación como referente de la industria alimenticia a nivel nacional.

Pinturerías Sur – Comercio del Año Interior: por su crecimiento y consolidación comercial en el interior de Córdoba y su aporte a sectores como la construcción y la industria.

Alfajores El Nazareno – Comercio del Año Capital: por preservar una elaboración artesanal que se convirtió en símbolo de calidad y patrimonio cultural cordobés.

Fiorani – Comercio con Trayectoria Capital: por más de 50 años de trayectoria y su consolidación como referente en fragancias, maquillajes y tratamientos.

Dauria – Comercio con Trayectoria Interior: por una historia comercial que se remonta a 1904 y su capacidad de adaptación a nuevos canales de venta.

07-10-2026