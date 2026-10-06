Bochas Basketball hará una jornada en el Complejo de Personas Mayores

Colonia Caroya. Bochas Basketball hará este miércoles, de 9:30 a 10:30, en el Complejo de Personas Mayores, un encuentro que contará con la participación del plantel profesional y su staff de profesores, quienes ofrecerán una presentación y luego llevarán adelante juegos recreativos al aire libre junto a los residentes en el complejo ubicado en España y Calle 43.

La mañana finalizará con un desayuno compartido.

Como parte de la visita, también se extenderá una invitación para que los residentes puedan asistir al próximo partido de local de Bochas Basketball, previsto para el 22 de octubre.

Una nueva propuesta la próxima semana

El martes 13 de octubre, de 9:15 a 10, el plantel profesional y los profesores del club visitarán el C E. Domingo Faustino Sarmiento de Los Chañares, para compartir una jornada recreativa con los alumnos.

La institución acaba de poner en funcionamiento su nuevo playón deportivo, que será uno de los espacios donde se desarrollarán los juegos y propuestas vinculadas al básquet y la actividad física.

Además, Bochas Basketball acompañará este nuevo espacio con la entrega de elementos deportivos que quedarán a disposición de la escuela, para que puedan ser utilizados por los alumnos en futuras clases y actividades.

06-10-2026