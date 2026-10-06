Dictan un taller de elaboración de aguardiente

Colonia Caroya. La Municipalidad, a través de Marca Origen, realizará un taller de elaboración de aguardiente de orujo de uva (grappa).

Será este miércoles a las 19, en la Bodega La Caroyense.

Será dictado por el enólogo Rafael Bricco y la Bioquímica y Enóloga Cristina Reynoso.

Se aprenderá sobre normativas y calidad: habilitaciones, registros y requisitos clave para elaborar de manera legal y segura.

El taller está destinado a personas apasionadas por las bebidas y nuevos emprendedores. No se necesita conocimiento previo ni tener viñedos.

Es gratuito y no requiere inscripción previa.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Vitivinicultura autorizó la elaboración de aguardiente a productores artesanales para dar valor agregado al orujo de uva.

06-10-2026