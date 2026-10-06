Se presentó el libro “Hacedora”, una biografía novelada de Norma Londero

Colonia Caroya. El sábado a la tarde se presentó el libro “Hacedora”, una biografía de Norma Londero escrita por Marco Antonio Gómez, biógrafo de la ciudad de Córdoba.

La presentación se realizó en el comercio de Norma, en la Calle 45, con la presencia de numerosos amigos y la visita del bisnieto del poeta y periodista Rubén Darío, Martín Katz Darío, quien compartió información familiar y literaria, recordó la visita de su antepasado a Córdoba, enviado por el diario la Nación en 1896, y mostró objetos personales de “El Príncipe de las Letras Castellanas” y “Padre del Modernismo”.

La emoción de Norma.

“La verdad que es una emoción hermosa, nunca pensé en mi vida que yo iba a tener un libro, pero bueno, me conocí con Marco, no sé cómo, y nos hicimos amigos y fuimos charlando, y de esta amistad salió esto de escribir el libro, y realmente es paso a paso lo que es mi vida, así que estoy muy feliz”, confesó.

No obstante la importancia del libro, valoró “la amistad de Marco, toda esta gente que me ha acompañado, realmente es una felicidad muy grande. Este libro se compone de un montón de cosas, pero todo este cariño de la gente supera lo que hemos escrito”.

Marco Antonio Gómez describió a Norma como “una persona muy comprometida con lo social, con lo político. (…) Empezamos a juntarnos los días domingos, cuando ella salía de Misa, y me contaba su historia desde que empezó a trabajar con todo esto, con este mundo del chacinado, toda su historia familiar”.

De todos modos, la biografía incluye historias anteriores a su nacimiento, desde cuando vinieron los primeros colonos a la Colonia.

“Me gusta poder, a través de la literatura, dejar un registro de la actividad de estas grandes personas que han contribuido a lo social, a lo político”, dice el autor de “Hacedora”.

“El capítulo que más me gusta es la vida comercial y de mis hijos, porque realmente mis hijos están por sobre todo, pero la esencia del trabajo, del negocio, para mí es grandiosa”, dice Norma.

Y dejó su menaje para las nuevas generaciones: “Las tradiciones se mantienen muy vivas, eso es muy importante. Se mantienen con las comidas, con las fiestas, con las cosas, y a eso hay que seguir apoyándolo para que siga este emblema que nos dejaron los italianos, porque nos dejaron esto de la comida, de la cultura, del trabajo, y que no se pierda, que lo disfrutemos, como al encuentro a través de todo esto y la música y la amistad y todas estas cosas son maravillosas”.

06-10-2026