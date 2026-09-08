La Municipalidad de Jesús María pone en marcha “Muni + Joven”

Jesús María. La Municipalidad pondrá en marcha “Muni + Joven”, una propuesta pensada para que los jóvenes puedan acercarse al trabajo cotidiano que se realiza en las diferentes áreas municipales y conocer, desde una experiencia directa, cómo se organizan y desarrollan las distintas tareas.

El programa contempla encuentros a cargo de los equipos de trabajo municipales, donde los participantes podrán conocer sus funciones, proyectos y dinámicas de trabajo, además de intercambiar experiencias y realizar consultas.

La primera jornada será este martes a las 19, en el edificio central de la Municipalidad, con una capacitación a cargo del Área de Turismo. La actividad ya cuenta con más de 70 inscriptos.

A partir de esta experiencia, contada por jóvenes que actualmente forman parte del gobierno municipal, los asistentes podrán conocer de primera mano cómo es trabajar en una institución pública, cuáles son las distintas áreas que la integran y cómo se articulan los equipos para llevar adelante acciones que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

“Muni + Joven” busca, de esta manera, generar un espacio de aprendizaje, participación e intercambio, donde los jóvenes puedan descubrir nuevas herramientas, conocer diferentes perfiles de trabajo y acercarse a las oportunidades que puede ofrecer el ámbito municipal.

Además, a partir de estos encuentros se conformará una red de jóvenes referentes municipales que acompañará el desarrollo del programa y colaborará en futuras instancias de intercambio con otros jóvenes de la comunidad.

08-09-2026