El Cine Molise será sede del Primer Encuentro de Escritores Locales

Jesús María. Este miércoles, a las 19:30, se realizará en una de las salas de Cines Molise el Primer Encuentro de Escritores Locales, organizado por Infinito Libros.

La librería ubicada en el centro comercial Mariano Max convocó y recibirá a quienes han escrito obras que están al alcance de los lectores locales, para conocer sus historias, las voces y las palabras que nacen cerca nuestro, con una variedad de géneros.

“También es importante dar voz, visibilidad y espacio a quienes escriben desde nuestra tierra, creando obras que enriquecen nuestra cultura y nuestra comunidad; es una oportunidad para conocer nuevos autores, descubrir nuevas lecturas y, por qué no, encontrarte con una historia que te estaba esperando”, comentó Verónica Pazos, mentora de encuentro desde Infinito Libros.

Estarán presentes: Pablo Rosalía, Silvina Zapulla, Ana Inés Biglia, Sofía Prado, Miguel Gramajo, Mónica Managó, Osvaldo Lagos, Franco Molina y Pablo Roggio.

La entrada es gratuita, pero se solicita hacer reserva previa llamando al Tel. 3525 310911.

08-09-2026