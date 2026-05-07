Muestra de Arte y Teatro en Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale abre sus puertas para una nueva muestra de arte.

La artista Rocío Bustamante presentará “Un jardín para mirar distinto”, una propuesta visual que explora el color, las formas y nuevas maneras de percibir lo cotidiano.

La inauguración será este sábado a las 19, con entrada libre y gratuita.

La muestra quedará en exposición durante varias semanas.

“Las cosas maravillosas”

La aclamada obra unipersonal de Duncan Macmillan será puesta en escena por Facundo Gambandé, bajo la dirección de Mey Scápola.

El unipersonal invita a redescubrir las pequeñas cosas que le dan sentido a la vida partiendo desde situaciones de depresión y su abordaje con el humor y la ternura.

Se podrá ver este sábado a las 21:30.

La entrada general cuesta 15 mil pesos.

07-05-2026