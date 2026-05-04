¿Cómo influyen los árboles en la ganadería?

Jesús María. Optimizar Forestal dará un webinar donde mostrará, con ejemplos reales, cómo integrar árboles en el sistema productivo para mejorar las condiciones del campo y generar nuevas oportunidades.

¿Qué se verá en esta actividad?

Cómo la forestación reduce el estrés térmico.

Qué impacto tiene en la producción animal.

Cómo se puede diseñar un proyecto según cada establecimiento.

Casos reales aplicados.

Se hará este martes, 5 de mayo, de 10 a 11, con modalidad online. Las inscripciones son en https://forms.gle/Rb7E1yrrUj87GTK98

04-05-2026