¿Cómo influyen los árboles en la ganadería?

ANIBAL ROSARIO PREZ (76).Necrológicas05 de mayo de 2026
Falleció el 5 de mayo. Sus restos fueron cremados en el Crematorio de Parque Los Alamos, Colonia Tirolesa.
Jesús María. Optimizar Forestal dará un webinar donde mostrará, con ejemplos reales, cómo integrar árboles en el sistema productivo para mejorar las condiciones del campo y generar nuevas oportunidades.
¿Qué se verá en esta actividad?
Se hará este martes, 5 de mayo, de 10 a 11, con modalidad online. Las inscripciones son en https://forms.gle/Rb7E1yrrUj87GTK98
04-05-2026