¿Cómo influyen los árboles en la ganadería?

Será uno de los temas que se abordarán en un webinar que se realizará este martes, de 10 a 11, con modalidad online.
04 de mayo de 2026

Jesús María. Optimizar Forestal dará un webinar donde mostrará, con ejemplos reales, cómo integrar árboles en el sistema productivo para mejorar las condiciones del campo y generar nuevas oportunidades.

¿Qué se verá en esta actividad?

  • Cómo la forestación reduce el estrés térmico.
  • Qué impacto tiene en la producción animal.
  • Cómo se puede diseñar un proyecto según cada establecimiento.
  • Casos reales aplicados.

Se hará este martes, 5 de mayo, de 10 a 11, con modalidad online. Las inscripciones son en https://forms.gle/Rb7E1yrrUj87GTK98

04-05-2026

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04 de mayo de 2026
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