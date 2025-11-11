Jesús María enfrenta al dengue con gestión y trabajo territorial

Sinsacate plantó un árbol por cada niño nacido este año11 de noviembre de 2025
Fueron más de 30 ejemplares de especies nativas, colocadas en el Paseo de la Ciclovía San Cayetano.
La estrategia municipal permitió reducir un 50% los casos durante la temporada 2024-2025. En ese marco, el operativo de descacharrado avanza paulatinamente en los distintos barrios de la ciudad.11 de noviembre de 2025
Jesús María. Durante la temporada 2024-2025, la Municipalidad logró reducir a la mitad los casos confirmados de dengue en toda la ciudad, optimizando recursos humanos y materiales.
En B° Florida Norte se concentró el 33 por ciento de los casos, seguido por B° Latinoamérica, con el 29,5 por ciento; B° La Costanera, con el 28,2; y B° Sierras y Parques con el 6,6.
En este último, uno de los barrios más afectados en 2023-2024, los contagios bajaron un 78 por ciento con respecto al año anterior.
Prevención, control y evidencia
Entre septiembre y octubre de 2024, se desarrolló la etapa de prevención proactiva, con 3.340 viviendas visitadas y 7.283 vecinos alcanzados con información sanitaria.
De noviembre de 2024 a mayo de 2025 se llevó adelante la fase de control y vigilancia, que incluyó 2.700 visitas domiciliarias, 30 fumigaciones y 490 hectáreas intervenidas en distintos sectores de la ciudad.
Los indicadores comparativos entre temporadas reflejan el impacto del modelo: los casos positivos bajaron de 325 a 161, lo que representa una disminución del 50 por ciento.
El porcentaje de positivos sobre notificados pasó del 82,5 por ciento al 45,7 y la proporción de contagios en B° Sierras y Parques cayó del 37,2 por ciento al 8.
Además, la población alcanzada con acciones de prevención fue de 7.283 personas y se registraron más de 6 mil viviendas visitadas por los equipos municipales.
El análisis de los datos confirma que la intervención focalizada y planificada con evidencia territorial fue determinante para contener los brotes y mejorar la respuesta sanitaria.
En ese sentido, la Dirección de Salud de la Municipalidad de Jesús María remarca que el uso de información precisa y el monitoreo constante permiten tomar decisiones más efectivas y sostener los logros en el tiempo.
Con los aprendizajes de la temporada pasada, la Municipalidad ya ejecuta un nuevo operativo en B° Florida Norte, replicando la metodología que dio resultados positivos en B° Sierras y Parques.
El objetivo es mantener la baja incidencia, anticiparse a los focos de riesgo y seguir gestionando con datos para cuidar la salud de todos los vecinos.
11-11-2025
Fueron más de 30 ejemplares de especies nativas, colocadas en el Paseo de la Ciclovía San Cayetano.
Desde el lunes hasta el 1 de diciembre, instituciones deportivas o vecinos caroyenses podrán sugerir a los atletas o equipos a través de un formulario digital
La estrategia municipal permitió reducir un 50% los casos durante la temporada 2024-2025. En ese marco, el operativo de descacharrado avanza paulatinamente en los distintos barrios de la ciudad.
Ciudadanos chinos indocumentados les ofrecieron dinero a los gendarmes para evitar una infracción migratoria. Los uniformados solicitaron la intervención de la Justicia.