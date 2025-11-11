Jesús María enfrenta al dengue con gestión y trabajo territorial

Jesús María. Durante la temporada 2024-2025, la Municipalidad logró reducir a la mitad los casos confirmados de dengue en toda la ciudad, optimizando recursos humanos y materiales.

En B° Florida Norte se concentró el 33 por ciento de los casos, seguido por B° Latinoamérica, con el 29,5 por ciento; B° La Costanera, con el 28,2; y B° Sierras y Parques con el 6,6.

En este último, uno de los barrios más afectados en 2023-2024, los contagios bajaron un 78 por ciento con respecto al año anterior.

Prevención, control y evidencia

Entre septiembre y octubre de 2024, se desarrolló la etapa de prevención proactiva, con 3.340 viviendas visitadas y 7.283 vecinos alcanzados con información sanitaria.

De noviembre de 2024 a mayo de 2025 se llevó adelante la fase de control y vigilancia, que incluyó 2.700 visitas domiciliarias, 30 fumigaciones y 490 hectáreas intervenidas en distintos sectores de la ciudad.

Los indicadores comparativos entre temporadas reflejan el impacto del modelo: los casos positivos bajaron de 325 a 161, lo que representa una disminución del 50 por ciento.

El porcentaje de positivos sobre notificados pasó del 82,5 por ciento al 45,7 y la proporción de contagios en B° Sierras y Parques cayó del 37,2 por ciento al 8.

Además, la población alcanzada con acciones de prevención fue de 7.283 personas y se registraron más de 6 mil viviendas visitadas por los equipos municipales.

El análisis de los datos confirma que la intervención focalizada y planificada con evidencia territorial fue determinante para contener los brotes y mejorar la respuesta sanitaria.

En ese sentido, la Dirección de Salud de la Municipalidad de Jesús María remarca que el uso de información precisa y el monitoreo constante permiten tomar decisiones más efectivas y sostener los logros en el tiempo.

Con los aprendizajes de la temporada pasada, la Municipalidad ya ejecuta un nuevo operativo en B° Florida Norte, replicando la metodología que dio resultados positivos en B° Sierras y Parques.

El objetivo es mantener la baja incidencia, anticiparse a los focos de riesgo y seguir gestionando con datos para cuidar la salud de todos los vecinos.

11-11-2025