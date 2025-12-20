Papa Noel visita anticipadamente la zona

Este domingo, transportado por los Bomberos Voluntarios, recorrerá las plazas para saludar a las familias y, en especial, a los niños y niñas

20 de diciembre de 2025
Papá Noel bomberil
Toda la zona. Los Bomberos Voluntarios de Jesús María acompañaran a Papa Noel en una recorrida por las plazas centrales de las localidades de nuestra región…

En la oportunidad, recibirá las cartitas de los niños y niñas, se sacará fotos con los más chicos y les regalará un pequeño objeto.

 

Cronograma:

  • Plaza de Colonia Vicente Agüero, a las 19
  • Plaza Nicolás Avellaneda de Colonia Caroya, a las 19:30 
  • Plaza Nobile de Sinsacate, a las 20:30
  • Plaza San Martin de Jesús María, a las 21:30

