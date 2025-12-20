Papa Noel visita anticipadamente la zona

Toda la zona. Los Bomberos Voluntarios de Jesús María acompañaran a Papa Noel en una recorrida por las plazas centrales de las localidades de nuestra región…

En la oportunidad, recibirá las cartitas de los niños y niñas, se sacará fotos con los más chicos y les regalará un pequeño objeto.

Cronograma:

Plaza de Colonia Vicente Agüero, a las 19

Plaza Nicolás Avellaneda de Colonia Caroya, a las 19:30

Plaza Nobile de Sinsacate, a las 20:30

Plaza San Martin de Jesús María, a las 21:30

20-12-2025