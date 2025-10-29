Jesús María abre la convocatoria para el certamen “Camino al Festival 2026”

Jesús María. La Municipalidad abrió la inscripción para una nueva edición del certamen “Camino al Festival”, la propuesta que cada año busca descubrir nuevos talentos y brindarles la oportunidad de presentarse en el escenario Martín Fierro del Festival Nacional de Doma y Folklore.

El concurso, que llega a su quinta edición, se llevará a cabo en Doña Pipa entre el 9 y el 16 de enero, con presentaciones diarias desde las 20.

Una oportunidad para llegar al Martín Fierro

El certamen está destinado a grupos, bandas, solistas folklóricos y ballets. Los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en el escenario Martín Fierro el domingo 18 de enero, durante la última noche del Festival.

Cada noche se elegirá un finalista por categoría y el sábado 17 será la gran final, con la actuación de todos los semifinalistas.

Cómo participar del certamen

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 10 de diciembre a través del formulario online: https://bit.ly/CaminoAlFestival .

Un jurado especializado será el encargado de seleccionar a los artistas que integrarán la grilla del certamen y de definir a los ganadores.

