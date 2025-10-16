En Sinsacate, las Bibliotecas reciben visitas y dan talleres de reciclado

Sinsacate. Este viernes, desde las primeras horas de la tarde, las bibliotecas de la localidad abren sus puertas por cuarto año consecutivo para compartir una tarde especial dedicada a los libros, la lectura y la familia.

Es una iniciativa del Jardín de Infantes Leopoldo A. Reyna, que invita a recorrer y disfrutar de un circuito literario único.

Participan: la Biblioteca Popular de Sinsacate. La Casita de la Biblioteca, la Biblioteca Escolar del C.E. Pascual Pringles, el Jardín de Infantes Leopoldo A. Reyna y, como invitadas especiales, la Biblioteca Popular Sarmiento, de Jesús María, La Biblioteca Pedagógica La Bicicleta y la Biblioteca Filomena Rossi, ambas de Colonia Caroya.

Talleres de la Universidad Popular

Por otro lado, la Universidad Popular invita a participar de dos talles que darán este viernes a la tarde.

De 14 a 18, se hará un Taller de Costura intensivo. En él se aprenderá a confeccionar un almohadón matero.

Se dará en el Centro Cultural Monseñor Rodríguez, Aula 2 -Pedro Nóbile 436-.

Y de 15 a 17:30, en el SUM Ferreyra, del barrio homónimo, se dará el taller “Reciclar, Recuperar, Reutilizar”, una propuesta práctica y creativa para dar nueva vida a los materiales y transformar residuos en objetos útiles.

Se dictará este viernes y el 24 y 31 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre

Para las dos ofertas, se puede reservar un lugar llamando al Cel. 3525 635880 o acercándose a la Municipalidad, de 8 a 12.

16-10-2025