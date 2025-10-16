En Sinsacate, las Bibliotecas reciben visitas y dan talleres de reciclado

Dura derrota del Bochas con HindúDEPORTE16 de octubre de 2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
Este viernes vuelve la Tardecita de las Bibliotecas, para toda la familia, y se darán dos talleres, en B° Ferreyra y en el Centro Cultural Monseñor Rodríguez.16 de octubre de 2025
Sinsacate. Este viernes, desde las primeras horas de la tarde, las bibliotecas de la localidad abren sus puertas por cuarto año consecutivo para compartir una tarde especial dedicada a los libros, la lectura y la familia.
Es una iniciativa del Jardín de Infantes Leopoldo A. Reyna, que invita a recorrer y disfrutar de un circuito literario único.
Participan: la Biblioteca Popular de Sinsacate. La Casita de la Biblioteca, la Biblioteca Escolar del C.E. Pascual Pringles, el Jardín de Infantes Leopoldo A. Reyna y, como invitadas especiales, la Biblioteca Popular Sarmiento, de Jesús María, La Biblioteca Pedagógica La Bicicleta y la Biblioteca Filomena Rossi, ambas de Colonia Caroya.
Talleres de la Universidad Popular
Por otro lado, la Universidad Popular invita a participar de dos talles que darán este viernes a la tarde.
De 14 a 18, se hará un Taller de Costura intensivo. En él se aprenderá a confeccionar un almohadón matero.
Se dará en el Centro Cultural Monseñor Rodríguez, Aula 2 -Pedro Nóbile 436-.
Y de 15 a 17:30, en el SUM Ferreyra, del barrio homónimo, se dará el taller “Reciclar, Recuperar, Reutilizar”, una propuesta práctica y creativa para dar nueva vida a los materiales y transformar residuos en objetos útiles.
Se dictará este viernes y el 24 y 31 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre
Para las dos ofertas, se puede reservar un lugar llamando al Cel. 3525 635880 o acercándose a la Municipalidad, de 8 a 12.
16-10-2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.