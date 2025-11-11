Sinsacate plantó un árbol por cada niño nacido este año

Sinsacate. Vecinos y familias de esta localidad participaron el sábado de la plantación de más de 30 ejemplares nativos, en el marco de la ordenanza “Una nueva vida, un árbol”.

En el Paseo de la Ciclovía San Cayetano, cada bebé nacido e inscripto en Sinsacate en el año 2025 tiene su propio árbol, símbolo de crecimiento, identidad y futuro compartido.

Niños, madres, padres y abuelos participaron activamente de la plantación y acompañaron el acto de sembrar vida. Los árboles fueron provistos por el municipio y las cazuelas estuvieron previamente preparadas para facilitar el trabajo colaborativo.

La actividad, organizada por la Municipalidad, se desarrolló en un clima de alegría, unión y conciencia ambiental.

La plantación. como otras realizadas con instituciones locales, es parte del primer diseño participativo logrado a partir del trabajo del Área de Arbolado Público y Urbano a cargo de la Ing. Agrónoma Andrea Mansilla

