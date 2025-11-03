Preinscriben para el ciclo lectivo 2026 en la Sala Cuna Nubes de Sueños

Bochas perdió 60 a 52 ante Fusión RiojanaDEPORTE03 de noviembre de 2025
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.
Se receptarán hasta el 13 de noviembre, de 10 a 13. La Sala Cuna funciona en Camino Real esq. 25 de mayo.03 de noviembre de 2025
Sinsacate. Hasta el 13 de noviembre, de 10 a 13, estarán abiertas las preinscripciones para el ciclo 2026 en la Sala Cuna Nubes de Sueños, que funciona en Camino Real esq. 25 de mayo.
La recepción de la documentación está a cargo de la Seño Yanet
Requisitos:
Documentación a presentar:
03-11-2025
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.
Se receptarán hasta el 13 de noviembre, de 10 a 13. La Sala Cuna funciona en Camino Real esq. 25 de mayo.
Para chacinadores, bodegueros, emprendedores y gastronómicos, la convocatoria generó un gran impacto económico. Además, permitió el ingreso de dinero a siete establecimientos educativos de la ciudad, por el cobro de estacionamiento y la rifa.
Está dirigida a personas de 18 a 65 años. Podrán anotarse desde el lunes 3 de noviembre, de forma virtual o presencial, en los Nidos.
La obra abarcó 125 metros lineales, entre España y Vicente Agüero, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Fue ejecutada por personal municipal.