Preinscriben para el ciclo lectivo 2026 en la Sala Cuna Nubes de Sueños

Se receptarán hasta el 13 de noviembre, de 10 a 13. La Sala Cuna funciona en Camino Real esq. 25 de mayo.

03 de noviembre de 2025
Sala Cuna Nubes de Sueños

Sinsacate. Hasta el 13 de noviembre, de 10 a 13, estarán abiertas las preinscripciones para el ciclo 2026 en la Sala Cuna Nubes de Sueños, que funciona en Camino Real esq. 25 de mayo.

La recepción de la documentación está a cargo de la Seño Yanet

 

Requisitos:

  • Tener desde 45 días hasta 2 años de edad
  • Ser residente de la localidad de Sinsacate

Documentación a presentar:

  • DNI del niño o niña.
  • DNI de todo el grupo familiar conviviente.

03-11-2025

