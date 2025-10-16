Llaryora envió a la Legislatura los proyectos para fijar radios urbanos

Los lotes disponibles en Aire de Campo serán sorteados16 de octubre de 2025
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.MÁS NOTICIAS16 de octubre de 2025
Córdoba. El gobernador Martin Llaryora encabezó la firma de 19 proyectos de ley para la delimitación de radios urbanos en localidades de distintos Departamentos del interior provincial.
La iniciativa, enviada a la Legislatura para su tratamiento parlamentario, permitirá otorgar seguridad jurídica a los límites urbanos de cada comunidad y establecer el marco legal para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras y la planificación del crecimiento ordenado.
“Esto permitirá marcar un antes y un después para cada comunidad y para su seguridad jurídica. Al definirse los radios urbanos, uno sabe dónde llegan los servicios, dónde se puede habilitar o no una empresa, una industria o un barrio”, dijo Llaryora.
Hasta la fecha, existen 322 radios municipales y comunales aprobados. “En 22 meses de gestión hemos aprobado el 30 por ciento de los radios municipales de todo el territorio de la provincia en un tiempo récord”, afirmó.
Localidades del Norte y Sierras Chicas alcanzadas
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
Es un recital poético-musical de la reconocida actriz Tere Baudín, que rinde homenaje a las madres y a la figura femenina en todas sus dimensiones.
Las obras de Marisa Argüello, Norma Raselli y M. Esther Rovero estarán montadas en el Corredor de los Aposentos de la Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional. La inauguración será a las 18.
La agencia funciona en Leopoldo Reyna 308, local 3. Ofrece soluciones para usuarios particulares y empresas, con envíos, redespacho y logística integral para empresas a todo el país con opciones de pago en destino y contrareembolso.