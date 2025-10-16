Llaryora envió a la Legislatura los proyectos para fijar radios urbanos

Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.

Córdoba. El gobernador Martin Llaryora encabezó la firma de 19 proyectos de ley para la delimitación de radios urbanos en localidades de distintos Departamentos del interior provincial.

La iniciativa, enviada a la Legislatura para su tratamiento parlamentario, permitirá otorgar seguridad jurídica a los límites urbanos de cada comunidad y establecer el marco legal para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras y la planificación del crecimiento ordenado.

“Esto permitirá marcar un antes y un después para cada comunidad y para su seguridad jurídica. Al definirse los radios urbanos, uno sabe dónde llegan los servicios, dónde se puede habilitar o no una empresa, una industria o un barrio”, dijo Llaryora.

Hasta la fecha, existen 322 radios municipales y comunales aprobados. “En 22 meses de gestión hemos aprobado el 30 por ciento de los radios municipales de todo el territorio de la provincia en un tiempo récord”, afirmó.

 

Localidades del Norte y Sierras Chicas alcanzadas

  • Departamento Colón: El Manzano.
  • Departamento Totoral: Villa del Totoral, Los Mistoles y Las Peñas.
  • Departamento Tulumba: Villa Tulumba.
  • Departamento Río Seco: La Rinconada, Santa Elena, Villa Candelaria Norte, Puesto de Castro y Rayo Cortado.

