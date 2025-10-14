Curso de Manipulación de Alimentos en Sinsacate

Es obligatorio para comerciantes y personal que elabore, fracciones y realice la  comercialización de alimentos. Comienza este miércoles a las 8:30.

14 de octubre de 2025
Manipulación de alimentos 2
Manipulación de alimentos 2

Sinsacate. Este miércoles se volverá a dictar el Curso de BPM - Manipulación de Alimentos en esta localidad. Se dará en Casa Nóbile, de 8:30 a 14. 

Capacitarse en buenas prácticas es condición necesaria para acceder al Carnet habilitante de Manipulación de Alimentos.

En el curso se aprenderá a evitar la contaminación cruzada, garantizar alimentos seguros, verificar  la  correcta producción y almacenamiento de alimentos.

Este curso es obligatorio para comerciantes y personal que elabore, fracciones y realice la  comercialización de alimentos. 

14-10-2025

Último momento
Rodi Visintín

Falleció el Prof. Rodolfo Visintín

14 de octubre de 2025

Su deceso se produjo en la madrugada de este martes. Es velado en Colonia Caroya y sus restos serán inhumados este miércoles a las 9. La Municipalidad de Colonia Caroya decretó Duelo por tres días.

El aviso desoido

Teatro en Pico de Tinta: “El aviso desoído”

14 de octubre de 2025

La obra es la mixtura de Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres, junto a poéticas de artistas sobre leyendas, relatos orales, creencias y mitos de Argentina y Latinoamérica.

Síntesis del día