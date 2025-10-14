Curso de Manipulación de Alimentos en Sinsacate

Curso de Manipulación de Alimentos en Sinsacate14 de octubre de 2025
Sinsacate. Este miércoles se volverá a dictar el Curso de BPM - Manipulación de Alimentos en esta localidad. Se dará en Casa Nóbile, de 8:30 a 14.
Capacitarse en buenas prácticas es condición necesaria para acceder al Carnet habilitante de Manipulación de Alimentos.
En el curso se aprenderá a evitar la contaminación cruzada, garantizar alimentos seguros, verificar la correcta producción y almacenamiento de alimentos.
Este curso es obligatorio para comerciantes y personal que elabore, fracciones y realice la comercialización de alimentos.
