Sinsacate celebra a las mamás con un Té Show lleno de emoción y alegría

La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes10 de octubre de 2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
El evento se hará en el Salón Municipal, organizado por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad.10 de octubre de 2025
Sinsacate. El domingo, el Salón Municipal de Sinsacate será escenario de una celebración del Día de la Madre, organizada por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad local.
El tradicional Té Show reúne a vecinas, familias y amigos en una tarde especial colmada de música, humor y sorteos.
El evento contará con la participación del humorista Javier Menghi con su espectáculo de stand up, el talento de Carlos Zalaya con su show de tango y el ritmo de La Turca Sole, que pone a todos a bailar.
El encuentro, además de rendir homenaje a las madres de la comunidad, permitirá compartir un espacio de encuentro, risas y emociones, reafirmando el valor de las celebraciones comunitarias y el trabajo conjunto entre las instituciones locales.
Desde la organización informan que aún quedan entradas a un valor de 20 mil pesos incluye servicio de té, espectáculo y sorteos con regalos para las madres
10-10-2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.
Este viernes se dieron a conocer los precios para ingresar a cada noche de la edición número 60. Aquí, todo lo hay que saber.
El evento se hará en el Salón Municipal, organizado por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad.