Sinsacate celebra a las mamás con un Té Show lleno de emoción y alegría

Sinsacate. El domingo, el Salón Municipal de Sinsacate será escenario de una celebración del Día de la Madre, organizada por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad local.

El tradicional Té Show reúne a vecinas, familias y amigos en una tarde especial colmada de música, humor y sorteos.

El evento contará con la participación del humorista Javier Menghi con su espectáculo de stand up, el talento de Carlos Zalaya con su show de tango y el ritmo de La Turca Sole, que pone a todos a bailar.

El encuentro, además de rendir homenaje a las madres de la comunidad, permitirá compartir un espacio de encuentro, risas y emociones, reafirmando el valor de las celebraciones comunitarias y el trabajo conjunto entre las instituciones locales.

Desde la organización informan que aún quedan entradas a un valor de 20 mil pesos incluye servicio de té, espectáculo y sorteos con regalos para las madres

10-10-2025