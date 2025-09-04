Llaryora visita Jesús María en el primer día de la Expo Rural

Jesús María. El gobernador Martín Llaryora vendrá este viernes a la Expo Rural y al Hospital Regional Vicente Agüero.

No hubo un anuncio público oficial, pero trascendió que la visita será cerca de las 10.

En el centro de salud provincial pondrá en marcha un mamógrafo incorporado al área de diagnóstico.

Al predio de B° Malabrigo irá un día antes del acto protocolar de apertura, del sábado. Hasta ayer, habían confirmado su asistencia 3900 alumnos de escuelas de toda la región, ya que el primer día de la muestra tiene las puertas abiertas para los establecimientos educacionales. En ese marco, Llaryora recorrerá la feria y, según fuentes confiables, se reuniría con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María con agenda abierta, algo inédito en las relaciones de la entidad gremial agropecuaria con un Gobernador.

Cabe añadir que hace 12 años que no viene un primer mandatario provincial al acto oficial de apertura de la exposición.

No se descarta que Llaryora, además de escuchar las demandas de la dirigencia rural traiga un anuncio para el sector.

04-09-2025