Llaryora visita Jesús María en el primer día de la Expo Rural

En zona de Capilla La CandelariaAVISOS CLASIFICADOS05 de septiembre de 2025
Haga click para ver detalles y contacto
Hace 12 años que un Gobernador de la provincia no viene al acto protocolar de apertura. La visita oficial de este viernes incluye una recorrida en el Hospital Vicente Agüero.POLÍTICA04 de septiembre de 2025
Jesús María. El gobernador Martín Llaryora vendrá este viernes a la Expo Rural y al Hospital Regional Vicente Agüero.
No hubo un anuncio público oficial, pero trascendió que la visita será cerca de las 10.
En el centro de salud provincial pondrá en marcha un mamógrafo incorporado al área de diagnóstico.
Al predio de B° Malabrigo irá un día antes del acto protocolar de apertura, del sábado. Hasta ayer, habían confirmado su asistencia 3900 alumnos de escuelas de toda la región, ya que el primer día de la muestra tiene las puertas abiertas para los establecimientos educacionales. En ese marco, Llaryora recorrerá la feria y, según fuentes confiables, se reuniría con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María con agenda abierta, algo inédito en las relaciones de la entidad gremial agropecuaria con un Gobernador.
Cabe añadir que hace 12 años que no viene un primer mandatario provincial al acto oficial de apertura de la exposición.
No se descarta que Llaryora, además de escuchar las demandas de la dirigencia rural traiga un anuncio para el sector.
04-09-2025
Haga click para ver detalles y contacto
Este miércoles a las 20 continúa el programa “El Concejo en los barrios”, atendiendo, en especial, las inquietudes de los vecinos de la zona urbana Norte.
El proyecto apuntaba a otorgarle ayudas de 30 a 50 mil pesos mensuales a 20 estudiantes, como mínimo. La Municipalidad debía destinar a este programa 14 millones de pesos.
Incluye cordón cuneta, gas natural, un dispensario y la restauración de la Casa Copetti. Se financiarán con un crédito de la Provincia. Unidos Podemos votó en contra.