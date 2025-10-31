Nuevo giro en el tema del aporte solidario al gremio de Municipales

Jesús María. En una extensa sesión del Concejo, en la cual cada uno de los nueve ediles hizo una defensa de su posición, se introdujeron modificaciones al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con el gremio sobre el aporte del 1 por ciento de todo el personal municipal al Sindicato de Trabajadores Municipales –SITRAM-.

La sesión fue especial, a pedido de los bloques minoritarios que no dieron quorum el miércoles por entender que no estaban dadas las condiciones para sesionar.

También se cambió el lugar de reunión, trasladándose a la sede central de la Municipalidad.

Primero se constituyeron todos los concejales en comisión para tratar el proyecto del acta de acuerdo y se emitieron dos dictámenes que fueron incorporados al orden del día y votados.

El bloque oficialista ratificó el acta de acuerdo, respetando lo que habían acordado el Sindicato y el Ejecutivo, fundamentándose en los actos de gobierno propios que tiene el Intendente como empleador de los empleados municipales.

Los bloques minoritarios presentaron otro dictamen con dos puntos: la reducción del plazo de vigencia del aporte, fijándolo de diciembre de 2025 a marzo de 2026; y de que los empleados no afiliados prestaran conformidad expresa a que les descuenten este aporte..

Se votaron las dos propuestas y por mayoría quedó aprobada la de los bloques minoritarios, cuyos miembros son cinco, contra cuatro del oficialismo.

Horas antes de esta votación, el Intendente ordenó por decreto pagar el aporte solidario del mes de octubre, ante la urgencia de liquidar sueldos.

Por otra parte, en el mes agosto ya fue tratado por el Concejo el tema del aporte solidario y se rechazó el artículo donde se disponía su descuento de agosto a noviembre. En consecuencia, en noviembre se descontaría sólo mediante otro decreto de Federico Zárate. A partir de diciembre -hasta marzo- está aprobado por el Concejo.

Aquí se genera un conflicto de poderes, en tanto y en cuanto el Intendente llegó a un acuerdo que no era ad referéndum del Concejo, pero éste decide otra cosa.

Está dentro de las facultades del Intendente vetar lo dispuesto por los ediles. No sería la primera vez que lo hace. De todos modos, el Intendente es quien negocia paritarias y en Jesús María las eleva al Concejo por uso y costumbre, porque están comprometidos fondos públicos.

El edificio de la Municipalidad fue vallado. Al frente, medio centenar de trabajadores hacía sonar redoblantes y bombos. También hubo bengalas y pirotecnia.

La tensión se tradujo en forcejeos con la Policía apostada en el lugar y algunos efectivos arrojaron gas pimienta para mantener alejados a los más exaltados, en todo momento contenidos por las autoridades del SITRAM.

De todos modos, un par de piedras rompieron un vidrio de la puerta de ingreso a la Municipalidad.

Pese a este clima hostil, lo concejales pudieron retirarse del lugar sin ser atacados.

31-10-2025