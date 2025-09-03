Fernando Arzubi asumió como concejal del bloque Somos Caroya

Colonia Caroya. Fernando Arzubi asumió en reemplazo del concejal Clever Cadamuro, en el bloque Somos Caroya

Este miércoles, en la sesión ordinaria del Legislativo municipal se concretó el juramento de rigor.

Arzubi era el cuarto varón en la lista de concejales electos por Somos Caroya y el octavo en la lista general. Aceptó hacerse cargo de la banca luego de que los ediles que estaban antes que él en el orden de la lista -Santiago Cresta y Federico Marchetti- informaran al Cuerpo sus imposibilidades personales y laborales para asumir en tal cargo.

Clever Cadamuro solicitó licencia sin goce de sueldo por tiempo indeterminado, debido a que su esposa se encuentra embarazada y pronta a dar a luz.

03-09-2025