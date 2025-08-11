El Festival CLACK fue declarado “de Interés Educativo Provincial”

Córdoba. El martes 5 de agosto, en el Centro Cultural Córdoba, las secretarías de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación de Córdoba, las agencias Córdoba Joven y Córdoba Cultura y el Polo Audiovisual Córdoba reconocieron al Festival CLACK, organizado por el IPEM 294 Jesús María, declarándolo “de Interés Educativo Provincial”.

Esta distinción lo posiciona como uno de los tres festivales educativos más importantes de la provincia y ratifica su impacto en el campo audiovisual y pedagógico.

El festival CLACK presentó en el auditorio el corto “Decisiones”. realizado por estudiantes de la localidad de Tinoco que asisten al IPEM 272 Anexo.

Crecimiento sostenido.

La delegación que representó al festival en el acto estuvo conformada por docentes y estudiantes del IPEM 294. Durante el encuentro se anunció, además, una función especial Avant Première organizada por la Agencia Córdoba Joven, que se realizará en septiembre como antesala del festival. En dicha función se homenajeará a los ex combatientes de Malvinas con la proyección del documental “A 40 del 82”, realizado por la institución y galardonado en numerosas ocasiones.

CLACK, más que un festival, es un espacio de expresión joven, creatividad colectiva y construcción de identidad, donde estudiantes de nivel medio encuentran una plataforma para contar sus propias historias. Con tan solo dos ediciones realizadas, ha experimentado un crecimiento notable, convocando a más de 60 escuelas secundarias de toda la provincia para su edición 2025, con producciones realizadas en establecimientos educacionales de Sierras Chicas, el Norte y otras regiones del territorio provincial.

A dos meses y medio del evento, ya se encuentra confirmada cerca del 80 por ciento de la capacidad de los Cines Molise, sede central del festival, lo que representa un récord histórico de convocatoria, en especial de instituciones educativas del interior cordobés.

