Empieza el primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Patat, Cavello y Baldo sumaron buenos puntos en el Rally de San FranciscoDEPORTE10 de agosto de 2025
En sus categorías, fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Luego de su suspensión por la lluvia, la prueba se corrió este fin de semana.
Se desarrollará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. Participarán referentes de Argentina y el mundo vinculados a la economía social.10 de agosto de 2025
Córdoba. El Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia realizará el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, un encuentro destinado a fortalecer el trabajo conjunto, el intercambio de experiencias y la articulación entre entidades cooperativas, mutuales, instituciones, espacios gubernamentales, entre otras organizaciones civiles.
El evento se desarrollará el lunes y el martes de la semana entrante en el Centro de Convenciones de Córdoba ubicado en Complejo Ferial. Allí tendrán lugar actividades orientadas a impulsar el crecimiento del movimiento asociativo, con la participación de representantes nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales, académicos, expertos y actores del ecosistema social y productivo.
El Congreso propone paneles temáticos, espacios de formación, presentaciones de casos, redes de vinculación y herramientas prácticas para potenciar el impacto del cooperativismo y el mutualismo como motores de desarrollo sostenible, democrático y solidario.
El objetivo central es promover una agenda común para el fortalecimiento institucional, facilitar el encuentro entre organizaciones y construir colectivamente soluciones a los desafíos actuales de la economía social.
Más de 2 mil personas participarán de la jornada inaugural, que reunirá a referentes del sector y representantes de entidades de todo el país. La apertura marcará el inicio de dos días de encuentros para debatir, visibilizar y proyectar el rol del cooperativismo y el mutualismo en el desarrollo social y económico.
La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial: https://congresointernacionalcoopymut.com
10-08-2025
En sus categorías, fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Luego de su suspensión por la lluvia, la prueba se corrió este fin de semana.
Se desarrollará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. Participarán referentes de Argentina y el mundo vinculados a la economía social.
El encuentro se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América Latina.
Es récord nacional. La subasta había arrancado en 31 millones de pesos y está la posibilidad de que compren el 100 por ciento del animal de tres años y 926 Kg.
La conexión se hará con siete servicios diarios desde y hacia la ciudad de Córdoba y el Norte provincial.