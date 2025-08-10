Empieza el primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Córdoba. El Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia realizará el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, un encuentro destinado a fortalecer el trabajo conjunto, el intercambio de experiencias y la articulación entre entidades cooperativas, mutuales, instituciones, espacios gubernamentales, entre otras organizaciones civiles.

El evento se desarrollará el lunes y el martes de la semana entrante en el Centro de Convenciones de Córdoba ubicado en Complejo Ferial. Allí tendrán lugar actividades orientadas a impulsar el crecimiento del movimiento asociativo, con la participación de representantes nacionales e internacionales, autoridades gubernamentales, académicos, expertos y actores del ecosistema social y productivo.

El Congreso propone paneles temáticos, espacios de formación, presentaciones de casos, redes de vinculación y herramientas prácticas para potenciar el impacto del cooperativismo y el mutualismo como motores de desarrollo sostenible, democrático y solidario.

El objetivo central es promover una agenda común para el fortalecimiento institucional, facilitar el encuentro entre organizaciones y construir colectivamente soluciones a los desafíos actuales de la economía social.

Más de 2 mil personas participarán de la jornada inaugural, que reunirá a referentes del sector y representantes de entidades de todo el país. La apertura marcará el inicio de dos días de encuentros para debatir, visibilizar y proyectar el rol del cooperativismo y el mutualismo en el desarrollo social y económico.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial: https://congresointernacionalcoopymut.com

