Villa del Totoral. Víctor Molina fue Intendente de Cañada de Luque y tuvo un breve paso por la Legislatura de Córdoba. En las últimas Elecciones ganó como candidato a legislador provincial y también preside la Comunidad Regional Totoral.

¿Cuáles son los temas para el Departamento en este momento?

Víctor Molina (V.M.): - El tema de los caminos. Queremos la pavimentación a Capilla de Sitón, que la gente, los vecinos, lo piden mucho. Son 20 kilómetros. Y otros 13 kilómetros a Santa Catalina. La Provincia también está haciendo un proyecto de mejoramiento del camino entre el paraje San Miguel y la Ruta 17, donde irá un emprendimiento importante de la empresa Syngenta. Es un camino que sale a la ruta entre Los Mistoles y Cañada de Luque, que también habría que mejorar.

También estamos apoyando un proyecto que hizo el ente intermunicipal de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya, de llevar gas y líneas de energía al corredor productivo importante que sale de Sinsacate, donde hay varias empresas que tienen mucho desarrollo de trabajo de gente de acá, de la zona. ¿Qué nos piden? Más energía, un poco de gas y un mejor camino.

Otro tema importante que hemos trabajado es la línea de energía eléctrica a la zona de Cañada de Luque, al margen de la ampliación importante que harán entre Villa del Totoral y Brickman; haría otro anillo, tendríamos energía por dos sentidos y mejoraríamos la energía que necesita también el sector agropecuario para desarrollarse.

En el tema de energía también hemos planteado lo que dijimos en la campaña y lo seguimos peleando: si no tenemos energía a un precio competitivo, eso es problemático. Las cooperativas de Cañada de Luque, Las Peñas, Sarmiento tienen energía un 40 por ciento más caro porque EPEC les vende más caro que al vecino de Villa del Totoral, por ejemplo. Es que EPEC les cobra a las cooperativas como si fueran grandes consumidores, cuando en realidad son distribuidores de energía que llegan donde no llegó nunca EPEC. Yo siempre digo que en Totoral tenemos dos tipos de ciudadanos: algunos de primera, que viven a lo mejor en la Villa; y en las localidades del interior son de segunda porque pagan muchísimo más cara la energía.

También estamos trabajando en la autovía hasta el cruce de la Ruta 60 y la 9 y, si es posible, llevarla hasta Villa del Totoral. Si bien es una jurisdicción nacional, le estamos pidiendo a la Provincia que trate de hacer un convenio con Nación y que incluyan también este movimiento importante. Si no, tenemos muy bueno lo que se está haciendo hasta Jesús María, pero después se hace un embudo y tenemos todo el tráfico al Norte, que es grande, importante, trascendente, y a veces tenemos muchos problemas y muchos accidentes.

Entonces, necesitamos la autovía que una a Villa del Totoral también, teniendo en cuenta la importancia del complejo fabril.

Y siempre estamos trabajando en algunas situaciones puntuales que nos llegan, tratando de estar en los establecimientos educativos, cuando las instituciones y los pueblos requieren nuestra presencia. Uno quisiera andar más, trato de andar más, pero creo que estamos andando bastante y acompañando con proyectos. Como legislador departamental, más allá de todos los proyectos de ley que pueden tener incidencia provincial, uno trata de llevar algunas soluciones a su Departamento y apoyar, fundamentalmente. a los intendentes y presidentes comunales, del color que sean.

¿Qué pasa con el transporte interurbano? Pareciera que está cada día peor…

V.M.: - Con el transporte interurbano no estamos lo bien que tendríamos que estar. Hicimos una gestión con Marcelo Rodio, Secretario de Transporte de la Provincia, y logramos servicios para Totoral. En la zona de Cañada de Luque, Las Peñas, aunque parezca mentira hay muchos profesores que vienen de Cruz del Eje y tienen que esperar en Deán Funes. Ahí se suman más docentes. Tenían pocos servicios de colectivos, fundamentalmente tras la pandemia. Hemos logrado algunos refuerzos en horarios importantes. Un tema que estamos peleando, con el Intendente de Sinsacate, es que las empresas de interurbano entren a Sinsacate, donde tienen todas las facilidades para ingresar. Está la Escuela de Policía, chicos y chicas que deben caminar hasta la ruta y hacer dedo, con lo que significa el peligro. Notamos también la caída de muchos servicios en el Departamento.

¿Totoral tiene una zona serrana más olvidada?

V.M.: - Hemos logrado fondos que van a bajar a través de la Comuna de La Pampa para el mejoramiento de la red de distribución de agua de Santa Catalina. En Colonia Hogar, a la que siempre le hago mucha propaganda porque me parece que posee uno de los ríos más puros de la provincia, donde no se corta nunca el agua ni con incendios, nos plantean el tema de la recolección de basura. Sobre todo, que la gente que va de la zona de Jesús María y Colonia Caroya no tire la basura ahí. Hay contenedores, pero después queda el traslado y la comisión de vecinos tiene que salir a buscar fondos. En dos o tres ocasiones hemos logrado el apoyo del Tesoro Provincial a través de Sinsacate o Sarmiento, para que no quede tirada y contamine el río. Ahora, con el apoyo también del Ministerio de Ambiente, vamos a trabajar en ese sector. Nos han otorgado 5 millones de pesos que van a ser transferidos a la Comuna a través de la Municipalidad de Sarmiento por una cuestión administrativa y con eso van a tener garantizado el traslado de los residuos a Jesús María, donde se depositan. En esa zona tampoco tenemos Policía. Si hay algún hecho, tienen que ir de La Pampa, dejándola desprotegido, o de Sinsacate. El Ministro de Agroindustria se comprometió a instalar una base o una sub base de la Policía Rural, como está en la zona de Macha. Con la Policía Rural solucionaríamos muchos problemas y tenemos la base, que sería la Colonia Hogar, que la ha refaccionado la Provincia.

¿La hegemonía radical del Departamento Totoral hace que sea más dificultoso conseguir apoyo provincial por ser partidos opositores?

V.M.: - A lo mejor uno no consigue todo lo que quiera pero, de todas maneras, uno ve que, en algunos temas, la Provincia está trabajando en proyectos. El Gobernador, por lo menos, tiene la idea de trabajar mucho con los intendentes; me parece que no es malo. Uno quisiera un poco más, pero yo entiendo que los intendentes se están quejando a lo mejor por la cantidad de fondos, pero no porque la Provincia no los haya apoyado; puede haber alguna situación de que alguna localidad necesite un poco más de apoyo, pero en realidad creo que la gran mayoría de los municipios del Departamento hemos trabajado bien con la Provincia.

Ya que hablamos de política, no podemos evadir el tema de las dificultades por las que está atravesando la UCR, con una parte apoyando al Gobierno Nacional y en Córdoba parcialmente cooptada y con sectores que apoyan alianzas con LLA…

V.M.: - No es fácil opinar sobre ese tema. El partido, a lo mejor, afronta una crisis como todos los partidos. Cuando se está en el gobierno, se ordena un poco más y eso hace todo mucho más fácil. El Radicalismo gobierna 160, 170 municipios y comunas. La gente le tiene confianza al Radicalismo y, a lo mejor, todavía no han surgido los liderazgos ordenadores. Nosotros vamos a seguir apoyando. Creo que hay dirigentes importantes en la provincia, que nosotros tenemos para las próximas Elecciones. Hay que darse la discusión interna, si conviene, cuál es la alianza que más le conviene al Radicalismo. Porque una cosa puede ser lo que piensen los dirigentes y otra cosa lo que está diciendo la gente. A lo mejor uno no está muy de acuerdo en algunas decisiones que se toman en Nación por la edad, otras ideas. Alguna gente me dijo, la vez pasada: ‘Y si no es esto, ¿qué?’. Lo único que espero, y esto lo hago porque uno siempre ha tratado de ser positivo en todo, es que no haya otra decepción. Me parece que la gente no aguanta más decepciones (…) y, a lo mejor, lo que pasó es el resultado de muchas decepciones, que impiden ver el peligro de algunas medidas de ahora. Uno ve que, a veces, ha cambiado mucho el tema de la política. Ha cambiado tanto que, a lo mejor, uno se queda mucho en el pasado. No obstante, siempre, como se decía en la antigüedad, ‘Vox Populi Vox Dei est’, la voz del pueblo es la voz de Dios.

¿El Radicalismo cordobés hace su aporte a la gobernabilidad provincial?

V.M.: -Nosotros hemos apoyado el Presupuesto del 2025 del Gobierno de la Provincia. No apoyamos la cuestión impositiva. La gente no está conforme con lo que está pagando, el impuesto ha sido mayor que la inflación. En el tema inmobiliario, exactamente igual. Por ahí dicen ‘Bueno, pero ustedes votaron’ y lo cierto es que votamos el Presupuesto, pero no la cuestión impositiva. Y hemos acompañado algunas luchas importantes, como la universitaria, de la educación, donde me parece que el Gobierno Nacional se ha equivocado. En Chile, por la educación cayó un gobierno y cayó un sistema y cambió el país. Acá es siempre importante defender lo que es la universidad pública. Que haya que ordenarlo, estoy de acuerdo, pero tenemos que defender la educación como la hemos conocido. Y tenemos que seguir defendiendo también a la producción, que es otra cosa importante. Me parece que este sector también se empieza a sentir un poco decepcionado. Nosotros vamos a seguir apoyándolos.

23-07-2025