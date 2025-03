Toda la zona. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por tormentas para 15 provincias argentinas, entre ellas Córdoba, en el marco de un fenómeno climático que afectará también a otras regiones del país.

De acuerdo al pronóstico, esta tarde ingresará un frente de corrientes frías desde el Sur, favoreciendo la formación de tormentas fuertes y severas, con alta probabilidad de vientos intensos de hasta 100 Km/h, lluvias abundantes y caída de granizo por encima de los valores habituales.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, aunque podrán ser superados en forma puntual.

El avance del sistema tormentoso se dará progresivamente desde el Sur hacia la zona central de la provincia.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, enfatizó la importancia de no subestimar las alertas y tomar todas las medidas necesarias para evitar inconvenientes. “Sugerimos que en caso de tormentas eléctricas o mucha caída de agua, evitar hacer actividades al aire libre, no cruzar vados ni arroyos, no arrimarse a las orillas de los ríos que seguramente van a venir con crecientes”.

Recomendaciones

Frente a esta situación climatológica, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, evitando la circulación en zonas ribereñas y siguiendo en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia: Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y autoridades municipales y provinciales.

- Permanecé en un lugar seguro.

- Evitá circular. Hacelo sólo en caso de emergencia o necesidad, con precaución, luces encendidas y con el cinturón de seguridad.

- Alejate de postes de luz, árboles grandes, cables sueltos y calles inundadas.

- ¡No saques los residuos! Evitá tirar basura en la calle. Mantené desagües limpios.

- Asegurá en tu patio o balcón objetos que puedan volarse con el viento.

- Enviá esta info a tus personas cercanas para que estén informadas.

- Seguí el pronóstico del tiempo y las alertas meteorológicas.

Teléfonos útiles para comunicarse ante una eventualidad por inclemencias climáticas:

- Bomberos: 100

- Policía de la Provincia: 911

- Defensa Civil de Jesús María: (03525) 15539071

- Defensa Civil de COlonia Caroya: (03525) 15650513 (atención las 24 horas) 682569 (de lunes a viernes, de 7 a 14).

07-03-2025