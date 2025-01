¡El Festival ya vendió las 28 mil entradas de la noche del viernes!

El Festival avanza con taquilla promedio de 13 mil personas en las cuatro primeras noches, pero todos están con la expectativa de la jornada del viernes 17.

El Festival anunció en la tarde del lunes que ya se vendieron todas las localidades disponibles para esa fecha en la que estarán el Chaqueño Palavecino y Q´Lokura.

Entre las gradas, las tribunas altas y el campo, la capacidad máxima es de 28 mil personas. De manera anticipada, se vendieron todas las entradas para la noche.

En un comunicado, el Festival anunció que no habrá boleterías abiertas ese día y que sugieren a quienes no tengan tickets, que no viajen con la expectativa de conseguir algo.

Además recomiendan no comprar reventa para evitar estafas de las cuales la organización no se hará cargo.

Ahora, la Comisión tiene cuatro días para armar el operativo de ingreso al Anfiteatro (posiblemente las puertas se abran antes de las 17).

Aseguraron que la jineteada no se va a suspender, pero que habrá horarios especiales para que el campo estè habilitado cuánto antes para la gente con ticket.