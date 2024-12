“Nadie está más interesado en cuidar este patrimonio que yo y mi equipo de trabajo”

Jesús María. El 31 de diciembre se hará una fiesta para despedir el año en el parque de la Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional, organizada por particulares.

El director del museo, Mgter. Carlos Ferreyra, respondió a las críticas y dio un panorama de la situación de la institución a su cuidado, en una extensa nota que concedió a Radio Jesús María.

Ferreyra minimizó los efectos que podría tener el evento en el lugar y sus colecciones, habida cuenta de los recaudos acordados con los organizadores.

“En este evento ni siquiera van a usar los baños. Está tan lejos del edificio…”, ejemplificó en un momento.

También explicó que han medido los decibeles, han marcado dónde irán los parlantes de tal manera que estén ubicados hacia el río y estiman que el impacto será similar al de la última fiesta del vino que se realizó en el lugar, en la que hubo 800 personas y “nadie dijo nada”,

Tampoco cree que sea comparable con la realización de El Patio de Doña Pipa y el Festival Nacional de Coma y Folklore funcionando en conjunto durante 10 a 12 días, ya que esta fiesta sólo durará cinco horas,

En otro tramo de la conversación Rosario Tavares, consignó que “desde las propias autoridades de la Nación dijeron ‘fíjense en la forma de vincularse con las empresas y tratar con los empresarios (…)’”.

Dificultades.

El Museo tiene 16 mil objetos, ocho edificios, 125 puertas y ventanas, 470 vidrios, 270 árboles, acequia, lago, pircas, huerto, viñedos. Mantener todo esto requiere de un presupuesto que, por ahora, no está llegando desde la Nación.

En tal sentido, Ferreyra dijo que “esta propuesta –la fiesta de fin de año- nos permitió cerrar un año muy difícil; a nivel económico muy difícil para todos los museos nacionales”.

En parte, los recortes repercutieron en el funcionamiento de estos sitios histórico-culturales. Por otra. “hubo un cambio de dependencia muy grande al pasar del Ministerio de Capital Humano a la Secretaría General de la Presidencia; eso atrasó mucho la cuestión administrativa” y no se aprobaron las obras de infraestructura más grandes.

Pese a esta coyuntura, pudieron hacer eventos y trabajar junto a empresas y vecinos que acompañaron las propuestas.

Al mismo tiempo, lograron hacer pequeños arreglos con aportes de privados.

Con respecto a la recolección de firmas en marcha, respondió que “la gente que esté preocupada puede hablar conmigo; podemos ver la forma en que nos ingrese dinero a través de la Asociación de Amigos, que por suerte la tenemos al día en Personerías Jurídicas”.

“Si me dicen ‘no queremos que hagas más cosas con empresarios, nosotros te juntamos tanto dinero por mes’, con gusto le hacemos Factura de la Asociación de Amigos y no hay problema -añadió-. Yo celebro muchísimo que la gente se preocupe. Eso demuestra que la gente está prestándole atención al Museo”.

En cuanto al beneficio que obtiene el museo con estos eventos, aclaró que no tiene un "tarifario" y que no se cobra un alquiler: “Es una donación a cambio de una contraprestación”.

Tampoco significa que se harán fiestas siempre y con cualquier motivo: “Una fiesta particular no, porque el Museo no puede ser competencia desleal”.

Para concluir, recalcó que quienes tengan dudas, ideas o ganas de participar encontrarán las puertas abiertas: “Vayan y hablen conmigo y después firmen lo que quieran (…) Si la autoridad no responde, firmamos y hacemos lo que queremos”.

“Ese patrimonio no se cuida con la calentura de las redes sociales; todos los días trabajamos 28 personas para que no se caiga”, insistió.

