Jesús María. El gobernador Martín Llaryora suscribió este viernes un convenio con el intendente Federico Zárate para la ejecución de una nueva Planta de Captación y Distribución de Agua de la localidad.

El acuerdo, por 700 millones de pesos no reintegrables, forma parte del Fondo Complementario para Municipios y Comunas (FOCOM) y permitirá mejorar la calidad del agua potable para todos los vecinos.

Junto a Llaryora vinieron la vicegobernadora Myrian Prunotto; los ministros de Gobierno, Manuel Calvo, y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el secretario de coordinación de Infraestructura, Gustavo Brandán; el secretario de Cooperación Institucional, Orlando Arduh; y las legisladoras Luciana Presas y Delia Romero.

“Yo me comprometí con todos ustedes a que las obras no paren y que se terminen; ustedes son la puerta de ingreso del Norte y saben que me propuse que toda esta región, y especialmente el Norte, tuviera una reparación histórica”, sostuvo el Gobernador.

“Córdoba es la muestra de que se puede gobernar con superávit, primario y fiscal, hacer un programa económico, desarrollar obras y traer progreso, trabajando en conjunto, lo privado y lo público, también siendo de distintos partidos políticos, y teniendo un solo objetivo que es generar trabajo”, afirmó Llaryora.

El intendente Federico Zárate explicó que la obra de agua beneficiará a nueve barrios que tienen 2.800 viviendas donde viven 11.200 familias. ”Para que tomen dimensión del significado de la obra, es el 26 por ciento de nuestra población; realmente, viene a dar una impronta de crecimiento fundamental”, cerró.

Esta obra no solo contribuirá a mejorar el suministro de agua en toda la ciudad, sino que también optimizará los caudales, acceso y presión de los barrios Latinoamérica, Güemes, 17 de octubre, Bulgheroni, Santa Gema, La Florida, Florida Norte, Santa Elena y Quintas de Santa Elena.

La nueva perforación se ubicará en el margen Este de la Ruta Nacional 9, a una profundidad aproximada de 250 metros. Los trabajos incluirán un nuevo sistema de bombeo y cisterna de almacenamiento.

Además, destacó la visión de gestión con el Gobernador y del trabajo en conjunto: “Es muy importante compartir la mirada de que la política está para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente”.

11-10-2024